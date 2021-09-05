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"مسام" ينتزع 1.495 لغماً في اليمن خلال أسبوع

نُزع في عدن 86 لغماً مضاداً للدبابات و132 ذخيرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م، من انتزاع 1.495 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونُزع في محافظة عدن 86 لغماً مضاداً للدبابات و132 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة، و424 لغما مضادا للدبابات، ونزع لغمين اثنين مضادين للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 45 لغما مضادا للدبابات و65 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وتمكّن فريق "مسام" من نزع 142 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، و 108 ذخائر غير متفجرة في مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 178 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع 3 ذخائر غير متفجرة و لغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع 24 لغما مضادا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 64 لغما مضادا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 21 لغماً مضاداً للدبابات، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 12 لغماً مضاداً للأفراد و163 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية ذباب.

ويصبح بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 272 ألفاً و770 لغماً، زرعتها مليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" للتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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"مسام" ينتزع 1.495 لغماً في اليمن خلال أسبوع
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م، من انتزاع 1.495 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونُزع في محافظة عدن 86 لغماً مضاداً للدبابات و132 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة، و424 لغما مضادا للدبابات، ونزع لغمين اثنين مضادين للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 45 لغما مضادا للدبابات و65 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وتمكّن فريق "مسام" من نزع 142 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، و 108 ذخائر غير متفجرة في مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 178 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع 3 ذخائر غير متفجرة و لغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع 24 لغما مضادا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 64 لغما مضادا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 21 لغماً مضاداً للدبابات، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 12 لغماً مضاداً للأفراد و163 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية ذباب.

ويصبح بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 272 ألفاً و770 لغماً، زرعتها مليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" للتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
03:46 PM

"مسام" ينتزع 1.495 لغماً في اليمن خلال أسبوع

نُزع في عدن 86 لغماً مضاداً للدبابات و132 ذخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م، من انتزاع 1.495 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و834 لغماً مضاداً للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونُزع في محافظة عدن 86 لغماً مضاداً للدبابات و132 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة، و424 لغما مضادا للدبابات، ونزع لغمين اثنين مضادين للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 45 لغما مضادا للدبابات و65 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وتمكّن فريق "مسام" من نزع 142 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، و 108 ذخائر غير متفجرة في مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 178 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع 3 ذخائر غير متفجرة و لغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع 24 لغما مضادا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 64 لغما مضادا للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 21 لغماً مضاداً للدبابات، و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 12 لغماً مضاداً للأفراد و163 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية ذباب.

ويصبح بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 272 ألفاً و770 لغماً، زرعتها مليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" للتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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