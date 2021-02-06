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بينهم عروسان.. تصادم مروِّع يخطف أرواح 11 مصريًّا

نجاة 3 أشخاص بأعجوبة

قُتل 11 شخصًا، بينهم عروسان، اليوم السبت من جراء حادث سير مروع على طريق الكريمات في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وأوضحت مصادر أمنية وقضائية أن سيارة خاصة كانت تقل العروسين "علاء" و"شروق"، اللذين كان من المقرر إقامة حفل زفافهما غدًا، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ميكروباص، التي اختلت عجلة قيادتها في يد سائقها على طريق الكريمات.

وأضافت بأن الحادث أودى بحياة العروسين، و9 من ركاب الميكروباص، بينما نجا 3 أشخاص، بينهم طفلان، بأعجوبة، بحسب ما ذكرت صحف مصرية.

وبينت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من المارة، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث، واستدعت وحدات الإسعاف، ونقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

حادث مروع مصر

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بينهم عروسان.. تصادم مروِّع يخطف أرواح 11 مصريًّا
سبق

قُتل 11 شخصًا، بينهم عروسان، اليوم السبت من جراء حادث سير مروع على طريق الكريمات في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وأوضحت مصادر أمنية وقضائية أن سيارة خاصة كانت تقل العروسين "علاء" و"شروق"، اللذين كان من المقرر إقامة حفل زفافهما غدًا، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ميكروباص، التي اختلت عجلة قيادتها في يد سائقها على طريق الكريمات.

وأضافت بأن الحادث أودى بحياة العروسين، و9 من ركاب الميكروباص، بينما نجا 3 أشخاص، بينهم طفلان، بأعجوبة، بحسب ما ذكرت صحف مصرية.

وبينت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من المارة، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث، واستدعت وحدات الإسعاف، ونقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
08:27 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
09:14 PM

بينهم عروسان.. تصادم مروِّع يخطف أرواح 11 مصريًّا

نجاة 3 أشخاص بأعجوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,361

قُتل 11 شخصًا، بينهم عروسان، اليوم السبت من جراء حادث سير مروع على طريق الكريمات في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وأوضحت مصادر أمنية وقضائية أن سيارة خاصة كانت تقل العروسين "علاء" و"شروق"، اللذين كان من المقرر إقامة حفل زفافهما غدًا، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ميكروباص، التي اختلت عجلة قيادتها في يد سائقها على طريق الكريمات.

وأضافت بأن الحادث أودى بحياة العروسين، و9 من ركاب الميكروباص، بينما نجا 3 أشخاص، بينهم طفلان، بأعجوبة، بحسب ما ذكرت صحف مصرية.

وبينت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من المارة، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث، واستدعت وحدات الإسعاف، ونقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

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