آل الشيخ: القنوات الرياضية ستنقل مباريات الدوري السعودي .. والهيئة ستشرف عليها

بداية من شهر مارس .. وبهوية جديدة

كشف تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن القنوات الرياضية السعودية ستحظى بإشراف الهيئة العامة للرياضة ابتداء من 1 مارس.

وأوضح آل الشيخ في مداخلته الهاتفية في القناة الرياضية السعودية أن القناة الرياضية السعودية ستكون بشكل جديد وهوية جديدة تعكس مدى التعاون بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة.

وكشف معاليه عن اتفاق تم مع قنوات MBC تتمكن من خلاله القنوات الرياضية من نقل ما تبقى من مباريات في الدوري السعودي للمحترفين بجانب قنوات MBC PRO SPORT بالإضافة إلى أنه سيكون هناك برنامج رياضي متخصص.