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السلطات الصينية تقرِّر حرق جثث ضحايا "كورونا" بالقرب من مكان وفاتهم

أعلنت حظر إقامة التقاليد الجنائزية ونقل رفاتهم بين المناطق المختلفة

قرَّرت السلطات الصينية أمس الأحد حرق جثث ضحايا "فيروس كورونا" المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية، مثل مراسم الوداع، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكر بيان توجيهي مشترك صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ووزارة الشؤون المدنية، ووزارة الأمن العام، بثته وسائل إعلام صينية أمس الأحد، أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا" بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح البيان أنه يجب تطهير الجثث، ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

الصين السلطات الصينية فيروس كورونا الجديد حرق الجثث

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السلطات الصينية تقرِّر حرق جثث ضحايا "كورونا" بالقرب من مكان وفاتهم
سبق

قرَّرت السلطات الصينية أمس الأحد حرق جثث ضحايا "فيروس كورونا" المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية، مثل مراسم الوداع، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكر بيان توجيهي مشترك صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ووزارة الشؤون المدنية، ووزارة الأمن العام، بثته وسائل إعلام صينية أمس الأحد، أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا" بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح البيان أنه يجب تطهير الجثث، ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
02:09 AM

السلطات الصينية تقرِّر حرق جثث ضحايا "كورونا" بالقرب من مكان وفاتهم

أعلنت حظر إقامة التقاليد الجنائزية ونقل رفاتهم بين المناطق المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,573

قرَّرت السلطات الصينية أمس الأحد حرق جثث ضحايا "فيروس كورونا" المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية، مثل مراسم الوداع، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكر بيان توجيهي مشترك صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ووزارة الشؤون المدنية، ووزارة الأمن العام، بثته وسائل إعلام صينية أمس الأحد، أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا" بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح البيان أنه يجب تطهير الجثث، ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

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