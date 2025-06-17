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"تسلا" تطرح تحديثًا في سياراتها يسهّل استخدام الهاتف أثناء القيادة

طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تحديثًا لطراز "موديل 3" الخاص بها يسهّل استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة.

وأوضحت تسلا؛ وفقًا لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تسلا" سيوفر شواحن هاتف لاسلكي قياسية، تمكّن قائد السيارة الكهربائية من استخدام الهاتف بصورة سهلة وسلسة.

كما يأتي الشاحن اللاسلكي بمنافذ "يو إس بي سي" مختلفة، يمكنها أداء مختلف المهام التي يحتاجها القائد أثناء قيادته السيارة من هاتفه الذكي؛ بدءًا من الاتصال وحتى تصفح الرسائل وتشغيل الأغاني.

ويمكن إضافة شاحن "تسلا" اللاسلكي بصورة رسمية مقابل 125 دولارًا أمريكيًّا.

ويتوافق الشاحن الجديد مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

شركة تسلا الأمريكية السيارات الكهربائية

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"تسلا" تطرح تحديثًا في سياراتها يسهّل استخدام الهاتف أثناء القيادة
سبق

طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تحديثًا لطراز "موديل 3" الخاص بها يسهّل استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة.

وأوضحت تسلا؛ وفقًا لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تسلا" سيوفر شواحن هاتف لاسلكي قياسية، تمكّن قائد السيارة الكهربائية من استخدام الهاتف بصورة سهلة وسلسة.

كما يأتي الشاحن اللاسلكي بمنافذ "يو إس بي سي" مختلفة، يمكنها أداء مختلف المهام التي يحتاجها القائد أثناء قيادته السيارة من هاتفه الذكي؛ بدءًا من الاتصال وحتى تصفح الرسائل وتشغيل الأغاني.

ويمكن إضافة شاحن "تسلا" اللاسلكي بصورة رسمية مقابل 125 دولارًا أمريكيًّا.

ويتوافق الشاحن الجديد مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:39 PM

"تسلا" تطرح تحديثًا في سياراتها يسهّل استخدام الهاتف أثناء القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تحديثًا لطراز "موديل 3" الخاص بها يسهّل استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة.

وأوضحت تسلا؛ وفقًا لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تسلا" سيوفر شواحن هاتف لاسلكي قياسية، تمكّن قائد السيارة الكهربائية من استخدام الهاتف بصورة سهلة وسلسة.

كما يأتي الشاحن اللاسلكي بمنافذ "يو إس بي سي" مختلفة، يمكنها أداء مختلف المهام التي يحتاجها القائد أثناء قيادته السيارة من هاتفه الذكي؛ بدءًا من الاتصال وحتى تصفح الرسائل وتشغيل الأغاني.

ويمكن إضافة شاحن "تسلا" اللاسلكي بصورة رسمية مقابل 125 دولارًا أمريكيًّا.

ويتوافق الشاحن الجديد مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

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