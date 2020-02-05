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انطلاق أولى مراحل إعداد أخضر قوى الإعاقة لأولمبياد طوكيو 2020

من خلال معسكري الرياض وجدة

انطلق معسكرا المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في مدينة الرياض ومحافظة جدة استعداداً لخوض الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة فزاع الدولية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر المقبل.
ويعد المعسكر أولى مراحل إعداد الأخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، التي وضعها اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية وتتضمن المشاركة في العديد من المعسكرات والبطولات الدولية للوصول إلى الجاهزية الأمثل للاعبين واللاعبات حتى موعد انطلاق الأولمبياد.
ويشارك في معسكر جدة لاعبو المنتخب للسرعات والكراسي المتحركة، فيما يشارك في معسكر الرياض لاعبو ولاعبات المنتخب للجري والرمي، ويتخلله تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، حيث يشرف فنياً على الأخضر في معسكر جدة المدرب التونسي محمد مشراوي، فيما يشرف على منتخب السيدات الذي يجري تدريباته في الرياض المدربة الجزائرية نسيمة أمير.

الرياض جدة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بطولة فزاع الدولية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق أولى مراحل إعداد أخضر قوى الإعاقة لأولمبياد طوكيو 2020
سبق

انطلق معسكرا المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في مدينة الرياض ومحافظة جدة استعداداً لخوض الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة فزاع الدولية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر المقبل.
ويعد المعسكر أولى مراحل إعداد الأخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، التي وضعها اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية وتتضمن المشاركة في العديد من المعسكرات والبطولات الدولية للوصول إلى الجاهزية الأمثل للاعبين واللاعبات حتى موعد انطلاق الأولمبياد.
ويشارك في معسكر جدة لاعبو المنتخب للسرعات والكراسي المتحركة، فيما يشارك في معسكر الرياض لاعبو ولاعبات المنتخب للجري والرمي، ويتخلله تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، حيث يشرف فنياً على الأخضر في معسكر جدة المدرب التونسي محمد مشراوي، فيما يشرف على منتخب السيدات الذي يجري تدريباته في الرياض المدربة الجزائرية نسيمة أمير.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
10:21 PM

انطلاق أولى مراحل إعداد أخضر قوى الإعاقة لأولمبياد طوكيو 2020

من خلال معسكري الرياض وجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انطلق معسكرا المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في مدينة الرياض ومحافظة جدة استعداداً لخوض الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة فزاع الدولية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر المقبل.
ويعد المعسكر أولى مراحل إعداد الأخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، التي وضعها اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية وتتضمن المشاركة في العديد من المعسكرات والبطولات الدولية للوصول إلى الجاهزية الأمثل للاعبين واللاعبات حتى موعد انطلاق الأولمبياد.
ويشارك في معسكر جدة لاعبو المنتخب للسرعات والكراسي المتحركة، فيما يشارك في معسكر الرياض لاعبو ولاعبات المنتخب للجري والرمي، ويتخلله تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، حيث يشرف فنياً على الأخضر في معسكر جدة المدرب التونسي محمد مشراوي، فيما يشرف على منتخب السيدات الذي يجري تدريباته في الرياض المدربة الجزائرية نسيمة أمير.

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