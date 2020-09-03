"تصفية" توقع اتفاقية منصة المزاد الإلكتروني

لتسهيل الإجراءات دون الحاجة للحضور للمقر

أبرمت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" وشركة "ثقة" اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ المزادات الإلكترونية وإدارتها والإعلان عنها عبر منصة "المزاد الإلكتروني" التابعة لشركة "ثقة".

وقد مثل لجنةَ المساهمات العقارية الأمين العام الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، في حين مثَّل شركة ثقة الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" أيمن بن عبدالله الفلاج، بحيث ستكون المنصة الإلكترونية البديل التقني للمزادات الحضورية في العقارات المطروحة.

وتسعى "تصفية"، بهذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات المزادات العقارية، وذلك بطرح العقارات التي يراد بيعها في منصة المزاد الإلكتروني بالشراكة مع "ثقة"، لإدارتها والتسويق لها وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

وتستثمر "تصفية" هذه الشراكة في إدارة أعمال المزايدة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني بالكامل؛ مما يتيح لجميع المشاركين الدخول والمشاركة في المزايدة مباشرةً دون الحاجة للحضور إلى مقر المزايدة؛ بغرض تسهيل الدخول في المزاد والمشاركة فيه والتيسير على المستفيدين، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.