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سفارة المملكة في لبنان تعلن توفير رحلتي طيران للراغبين بالعودة للسعودية

خلال يومي السبت والأحد المقبلين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، اليوم الأربعاء، أنها أجرت ترتيبات لرحلتي طيران؛ من أجل عودة السعوديين في لبنان.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدة دول، ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين أنه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط لتسيير رحلة يوم السبت، الموافق 14/ 3/ 2020م، الساعة الثامنة صباحاً، إلى مطار الملك خالد بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 15/ 3/ 2020م، الساعة الثامنة صباحاً، إلى مطار الملك عبدالعزيز".

وأضافت: أن "ذلك للمواطنين السعوديين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية".

وتابعت، أنه يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين على الأرقام التالية، أرضي 009611762722 وجوال 0096176026555 أو 0096178803388.

سفارة المملكة في لبنان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في لبنان تعلن توفير رحلتي طيران للراغبين بالعودة للسعودية
سبق

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، اليوم الأربعاء، أنها أجرت ترتيبات لرحلتي طيران؛ من أجل عودة السعوديين في لبنان.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدة دول، ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين أنه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط لتسيير رحلة يوم السبت، الموافق 14/ 3/ 2020م، الساعة الثامنة صباحاً، إلى مطار الملك خالد بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 15/ 3/ 2020م، الساعة الثامنة صباحاً، إلى مطار الملك عبدالعزيز".

وأضافت: أن "ذلك للمواطنين السعوديين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية".

وتابعت، أنه يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين على الأرقام التالية، أرضي 009611762722 وجوال 0096176026555 أو 0096178803388.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:52 PM

سفارة المملكة في لبنان تعلن توفير رحلتي طيران للراغبين بالعودة للسعودية

خلال يومي السبت والأحد المقبلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، اليوم الأربعاء، أنها أجرت ترتيبات لرحلتي طيران؛ من أجل عودة السعوديين في لبنان.

وقالت السفارة في بيان لها، إنه "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدة دول، ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين أنه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط لتسيير رحلة يوم السبت، الموافق 14/ 3/ 2020م، الساعة الثامنة صباحاً، إلى مطار الملك خالد بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 15/ 3/ 2020م، الساعة الثامنة صباحاً، إلى مطار الملك عبدالعزيز".

وأضافت: أن "ذلك للمواطنين السعوديين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية".

وتابعت، أنه يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين على الأرقام التالية، أرضي 009611762722 وجوال 0096176026555 أو 0096178803388.

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