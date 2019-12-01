ترقّب كبير لقرعة ربع ونصف نهائي "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"

تحتضنها الرياض الأربعاء المقبل

تُجرى الأربعاء القادم في العاصمة السعودية الرياض، مراسم قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.



واكتملت مؤخرًا أضلاع الأندية المتأهلة من دور الـ16 إلى الدور ربع النهائي للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مع تبقّي مقعد واحد لم يحسم بعد، حائر بين فريقَي: مولودية الجزائر الجزائري، والقوة الجوية العراقي، اللذين اتفقا على إقامة لقاء الإياب بينهما في الـ16 من ديسمبر الحالي في الجزائر.



وحجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد في ربع نهائي البطولة، بعد تخطّيه عقبة نظيره الوصل الإماراتي، بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة؛ إذ حسم الاتحاد مباراة الذهاب في مدينة دبي بالفوز 2-1، قبل أن يكرّر انتصاره على ملعبه ووسط أنصاره في جدة بهدفين دون رد.



ولحق الشباب بمواطنه الاتحاد، بعد تأهّل صعب ومثير على حساب شباب الأردن الأردني، بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.