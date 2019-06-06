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مجددًا.. مطورون يرفعون قضية ضد أبل لاحتكارها Apple Store

قالوا: سلوكها معادٍ للمنافسة وتلزمنا بتسعير تطبيقاتنا بحد أقصى 99 سنتًا

أقام مطوّرا التطبيقات "دونالدر.كاميرون" و"إلينوي بيور سويست" دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بكاليفورنيا، ضد شركة أبل التى يتهمونها خلالها أنها تتورط في سلوك معادٍ للمنافسة من خلال السماح فقط بتنزيل تطبيقات iPhone من خلال متجر تطبيقات أبل الرسمي.

وبحسب الدعوى: تطلب أبل أيضًا من المطورين تسعير تطبيقاتهم بحد أقصى 99 سنتًا، كما أنها تستلم عمولة تصل إلى 30٪ من المطورين على بيع التطبيقات؛ وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقال المطوران في هذه الدعوى: "إن هذه الممارسة تشبه تاجر التجزئة المحتكر الذي يدفع أسعار الجملة المنخفضة بشكل مصطنع لمورديه".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية: تركز المطالبات على نفس ممارسات أبل التي تم تسليط الضوء عليها في دعوى قضائية سابقة رفعها المستهلكون، بحجة أن أبل قد أدت إلى تضخيم سعر البرنامج في متجر التطبيقات بشكل مصطنع.

وقد طرحت هذه القضية سؤالًا قانونيًّا حول ما إذا كان لدى المستهلكين حق في مقاضاة أبل؛ لأن المطورين، وليس المستهلكين، هم الذين لديهم عقد مع أبل لاستخدام متجر التطبيقات ودفع الرسوم.

وبدأت الدعاوي القضائية حين تلقى المنظمون في الاتحاد الأوروبي شكوى من شركة سبوتيفي، بسببب سياسات شركة أبل الاحتكارية التي تعيق التنافس بين سبوتيفي وأبل ميوزيك.

فيما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: إنهم يريدون أن يسمعوا من Apple قبل اتخاذ إجراءات بشأن الشكوى، لكن لم تعلق أبل بسرعة على الدعوى.

وقد أكدت شركة أبل أن التطبيقات المجانية التي لا تستخدم نظام الفوترة الخاص بها تتم استضافتها وتوزيعها دون أي تكلفة على المطورين الذين تتجاوز رسومهم 99 دولارًا كجزء من برنامج المطور الخاص بها، وأنها أيضًا تطبق القواعد بشكل متساوٍ، وهناك العديد من المنافسين، مثل تطبيقات البريد الإلكتروني لشركة Microsoft Corp يزدهرون في متجر التطبيقات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مجددًا.. مطورون يرفعون قضية ضد أبل لاحتكارها Apple Store
سبق

أقام مطوّرا التطبيقات "دونالدر.كاميرون" و"إلينوي بيور سويست" دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بكاليفورنيا، ضد شركة أبل التى يتهمونها خلالها أنها تتورط في سلوك معادٍ للمنافسة من خلال السماح فقط بتنزيل تطبيقات iPhone من خلال متجر تطبيقات أبل الرسمي.

وبحسب الدعوى: تطلب أبل أيضًا من المطورين تسعير تطبيقاتهم بحد أقصى 99 سنتًا، كما أنها تستلم عمولة تصل إلى 30٪ من المطورين على بيع التطبيقات؛ وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقال المطوران في هذه الدعوى: "إن هذه الممارسة تشبه تاجر التجزئة المحتكر الذي يدفع أسعار الجملة المنخفضة بشكل مصطنع لمورديه".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية: تركز المطالبات على نفس ممارسات أبل التي تم تسليط الضوء عليها في دعوى قضائية سابقة رفعها المستهلكون، بحجة أن أبل قد أدت إلى تضخيم سعر البرنامج في متجر التطبيقات بشكل مصطنع.

وقد طرحت هذه القضية سؤالًا قانونيًّا حول ما إذا كان لدى المستهلكين حق في مقاضاة أبل؛ لأن المطورين، وليس المستهلكين، هم الذين لديهم عقد مع أبل لاستخدام متجر التطبيقات ودفع الرسوم.

وبدأت الدعاوي القضائية حين تلقى المنظمون في الاتحاد الأوروبي شكوى من شركة سبوتيفي، بسببب سياسات شركة أبل الاحتكارية التي تعيق التنافس بين سبوتيفي وأبل ميوزيك.

فيما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: إنهم يريدون أن يسمعوا من Apple قبل اتخاذ إجراءات بشأن الشكوى، لكن لم تعلق أبل بسرعة على الدعوى.

وقد أكدت شركة أبل أن التطبيقات المجانية التي لا تستخدم نظام الفوترة الخاص بها تتم استضافتها وتوزيعها دون أي تكلفة على المطورين الذين تتجاوز رسومهم 99 دولارًا كجزء من برنامج المطور الخاص بها، وأنها أيضًا تطبق القواعد بشكل متساوٍ، وهناك العديد من المنافسين، مثل تطبيقات البريد الإلكتروني لشركة Microsoft Corp يزدهرون في متجر التطبيقات.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
09:21 AM

مجددًا.. مطورون يرفعون قضية ضد أبل لاحتكارها Apple Store

قالوا: سلوكها معادٍ للمنافسة وتلزمنا بتسعير تطبيقاتنا بحد أقصى 99 سنتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مطوّرا التطبيقات "دونالدر.كاميرون" و"إلينوي بيور سويست" دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بكاليفورنيا، ضد شركة أبل التى يتهمونها خلالها أنها تتورط في سلوك معادٍ للمنافسة من خلال السماح فقط بتنزيل تطبيقات iPhone من خلال متجر تطبيقات أبل الرسمي.

وبحسب الدعوى: تطلب أبل أيضًا من المطورين تسعير تطبيقاتهم بحد أقصى 99 سنتًا، كما أنها تستلم عمولة تصل إلى 30٪ من المطورين على بيع التطبيقات؛ وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقال المطوران في هذه الدعوى: "إن هذه الممارسة تشبه تاجر التجزئة المحتكر الذي يدفع أسعار الجملة المنخفضة بشكل مصطنع لمورديه".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية: تركز المطالبات على نفس ممارسات أبل التي تم تسليط الضوء عليها في دعوى قضائية سابقة رفعها المستهلكون، بحجة أن أبل قد أدت إلى تضخيم سعر البرنامج في متجر التطبيقات بشكل مصطنع.

وقد طرحت هذه القضية سؤالًا قانونيًّا حول ما إذا كان لدى المستهلكين حق في مقاضاة أبل؛ لأن المطورين، وليس المستهلكين، هم الذين لديهم عقد مع أبل لاستخدام متجر التطبيقات ودفع الرسوم.

وبدأت الدعاوي القضائية حين تلقى المنظمون في الاتحاد الأوروبي شكوى من شركة سبوتيفي، بسببب سياسات شركة أبل الاحتكارية التي تعيق التنافس بين سبوتيفي وأبل ميوزيك.

فيما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: إنهم يريدون أن يسمعوا من Apple قبل اتخاذ إجراءات بشأن الشكوى، لكن لم تعلق أبل بسرعة على الدعوى.

وقد أكدت شركة أبل أن التطبيقات المجانية التي لا تستخدم نظام الفوترة الخاص بها تتم استضافتها وتوزيعها دون أي تكلفة على المطورين الذين تتجاوز رسومهم 99 دولارًا كجزء من برنامج المطور الخاص بها، وأنها أيضًا تطبق القواعد بشكل متساوٍ، وهناك العديد من المنافسين، مثل تطبيقات البريد الإلكتروني لشركة Microsoft Corp يزدهرون في متجر التطبيقات.

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