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"صحة جدة" تقيم ورشة عمل لبرنامج المراجعة السريرية

تشهد إطلاق مؤشرات تهتم بقياس فعالية العلاج الطبي

افتتحت مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للتخطيط والتطوير، الدكتورة نهى دشاش، صباح اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق المحافظة، الورشة التدريبية في المراجعة الإكلينيكية المطورة.

جاء ذلك، بحضور مدير عام المراجعة الإكلينيكية بوزارة الصحة، الدكتور صالح الغامدي.

ورحبت مدير إدارة المراجعة السريرية بصحة جدة، الدكتورة تهاني بخش، في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة، بالجميع، وأعربت عن سعادتها باستضافة جدة لهذه الورشة.

وأكدت أنه في هذا البرنامج ستطلق وزارة الصحة حزمة جديدة من المؤشرات، بالتعاون مع الإدارات والبرامج الطبية، والتي تهتم بقياس فعالية العلاج الطبي، و سلامة المرضى، والتي تهدف جميعها إلى تزويد صانعي القرار في وزارة الصحة بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مبنية على أسس قوية و متينة من خلال منهجية علمية، وإكتساب مهارات و معلومات جديدة تعمل على تحسين الخدمة الطبية، وتحسين التوثيق للمعلومات الطبية .

وأضافت الدكتورة "بخش" أن المستهدفين من خلال هذه الورشة هم: مديرو المستشفيات، ومنسقو الجودة بإدارة التمريض بالمديريات، ومدخلو البيانات لبرنامج الوقاية من الخثرات، ومديرو إدارة المراجعة السريرية، والعاملون داخل المنشآت الصحية بالمراجعة السريرية، وبحضور أكثر من ٩٠ شخصًا من المستفيدين من ست مدن هي: "مكة المكرمة، الطائف، القنفذة، المدينة المنورة، جدة، الباحة".

وأشارت إلى أن الورشة ستستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، و يشارك في تقديمها نخبة من المتحدثين المتخصصين من داخل و خارج محافظة جدة .

من جهته أوضح مدير عام المراجعة الإكلينيكية بوزارة الصحة، الدكتور صالح الغامدي، أن البرنامج مطور، ويشمل عددًا من المحاور الرئيسية التي تساعد متخذي القرار في وزارة الصحة على اتخاذ القرار الصائب للإرتقاء بالخدمات الصحية، ومما يصب في مصلحة المريض والمستفيد .

بعد ذلك انطلق البرنامج العلمي والذي يشمل عددًا من المحاضرات وورش العمل.

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"صحة جدة" تقيم ورشة عمل لبرنامج المراجعة السريرية
سبق

افتتحت مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للتخطيط والتطوير، الدكتورة نهى دشاش، صباح اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق المحافظة، الورشة التدريبية في المراجعة الإكلينيكية المطورة.

جاء ذلك، بحضور مدير عام المراجعة الإكلينيكية بوزارة الصحة، الدكتور صالح الغامدي.

ورحبت مدير إدارة المراجعة السريرية بصحة جدة، الدكتورة تهاني بخش، في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة، بالجميع، وأعربت عن سعادتها باستضافة جدة لهذه الورشة.

وأكدت أنه في هذا البرنامج ستطلق وزارة الصحة حزمة جديدة من المؤشرات، بالتعاون مع الإدارات والبرامج الطبية، والتي تهتم بقياس فعالية العلاج الطبي، و سلامة المرضى، والتي تهدف جميعها إلى تزويد صانعي القرار في وزارة الصحة بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مبنية على أسس قوية و متينة من خلال منهجية علمية، وإكتساب مهارات و معلومات جديدة تعمل على تحسين الخدمة الطبية، وتحسين التوثيق للمعلومات الطبية .

وأضافت الدكتورة "بخش" أن المستهدفين من خلال هذه الورشة هم: مديرو المستشفيات، ومنسقو الجودة بإدارة التمريض بالمديريات، ومدخلو البيانات لبرنامج الوقاية من الخثرات، ومديرو إدارة المراجعة السريرية، والعاملون داخل المنشآت الصحية بالمراجعة السريرية، وبحضور أكثر من ٩٠ شخصًا من المستفيدين من ست مدن هي: "مكة المكرمة، الطائف، القنفذة، المدينة المنورة، جدة، الباحة".

وأشارت إلى أن الورشة ستستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، و يشارك في تقديمها نخبة من المتحدثين المتخصصين من داخل و خارج محافظة جدة .

من جهته أوضح مدير عام المراجعة الإكلينيكية بوزارة الصحة، الدكتور صالح الغامدي، أن البرنامج مطور، ويشمل عددًا من المحاور الرئيسية التي تساعد متخذي القرار في وزارة الصحة على اتخاذ القرار الصائب للإرتقاء بالخدمات الصحية، ومما يصب في مصلحة المريض والمستفيد .

بعد ذلك انطلق البرنامج العلمي والذي يشمل عددًا من المحاضرات وورش العمل.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
04:55 PM

"صحة جدة" تقيم ورشة عمل لبرنامج المراجعة السريرية

تشهد إطلاق مؤشرات تهتم بقياس فعالية العلاج الطبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتحت مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للتخطيط والتطوير، الدكتورة نهى دشاش، صباح اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق المحافظة، الورشة التدريبية في المراجعة الإكلينيكية المطورة.

جاء ذلك، بحضور مدير عام المراجعة الإكلينيكية بوزارة الصحة، الدكتور صالح الغامدي.

ورحبت مدير إدارة المراجعة السريرية بصحة جدة، الدكتورة تهاني بخش، في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة، بالجميع، وأعربت عن سعادتها باستضافة جدة لهذه الورشة.

وأكدت أنه في هذا البرنامج ستطلق وزارة الصحة حزمة جديدة من المؤشرات، بالتعاون مع الإدارات والبرامج الطبية، والتي تهتم بقياس فعالية العلاج الطبي، و سلامة المرضى، والتي تهدف جميعها إلى تزويد صانعي القرار في وزارة الصحة بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مبنية على أسس قوية و متينة من خلال منهجية علمية، وإكتساب مهارات و معلومات جديدة تعمل على تحسين الخدمة الطبية، وتحسين التوثيق للمعلومات الطبية .

وأضافت الدكتورة "بخش" أن المستهدفين من خلال هذه الورشة هم: مديرو المستشفيات، ومنسقو الجودة بإدارة التمريض بالمديريات، ومدخلو البيانات لبرنامج الوقاية من الخثرات، ومديرو إدارة المراجعة السريرية، والعاملون داخل المنشآت الصحية بالمراجعة السريرية، وبحضور أكثر من ٩٠ شخصًا من المستفيدين من ست مدن هي: "مكة المكرمة، الطائف، القنفذة، المدينة المنورة، جدة، الباحة".

وأشارت إلى أن الورشة ستستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، و يشارك في تقديمها نخبة من المتحدثين المتخصصين من داخل و خارج محافظة جدة .

من جهته أوضح مدير عام المراجعة الإكلينيكية بوزارة الصحة، الدكتور صالح الغامدي، أن البرنامج مطور، ويشمل عددًا من المحاور الرئيسية التي تساعد متخذي القرار في وزارة الصحة على اتخاذ القرار الصائب للإرتقاء بالخدمات الصحية، ومما يصب في مصلحة المريض والمستفيد .

بعد ذلك انطلق البرنامج العلمي والذي يشمل عددًا من المحاضرات وورش العمل.

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