توزيع مطبوعات إرشادية على حجاج رحلتي دكا وجاكرتا

"الشؤون الإسلامية" وفرّت عدداً من الدعاة والمترجمين

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استقبال وصول رحلتي دكا وجاكرتا للحجاج المستفيدين من "مبادرة طريق مكة"، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتضمنت المشاركة وجود دعاة ومترجمين، وتوزيع المطبوعات والنشرات التعريفية بأحكام مناسك الحج والعمرة والزيارة على القادمين على هاتين الرحلتين، في إطار رسالة الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أكملت هذا العام، منذ وقت مبكر، كل استعداداتها لرسم خطتها لحج هذا العام واعتمادها من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لتقديم خدمات متنوعة للحجاج والمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على راحتهم حتى يؤدوا حجّهم وعمرتهم بكل يسر وسهولة وبخدمات تواكب تطلعات القيادة الرشيدة.