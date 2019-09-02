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بالفيديو..على أنشودة "دمت خير غارس" آباء يشاركون أبناءهم بداية الدراسة

في صورة عفوية تعكس المشاعر الأبوية وضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة

انطلقت في أول الأيام الدراسية واحدة من أهم التحولات الاستراتيجية في النظام التعليمي التي تنفذها وزارة التعليم هذا العام، وهو مشروع مدارس الطفولة المبكرة والتي تسعى من خلالها الوزارة لتحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين، والتوفير في تكلفة البناء بالاستفادة من المساحات.

وعلى وقع كلمات أنشودة "دمت خير غارس، يا أجمل المدارس" تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل استحوذ على الإعجاب والاهتمام، ظهر فيه مجموعة من الآباء وهم يشاركون أبناءهم وبناتهم الرسم، وذلك في صورة أسرية وعفوية عكست المشاعر الأبوية وسط فرحة وسعادة غامرة بدت على وجوه الأطفال، فيما وقفت المعلمات أمام فصولهن الدراسية تعكس الجدية والانضباطية.

يذكر أن عدد مدارس الطفولة المبكرة بلغت 1460 مدرسة، تضم 3313 فصلاً دراسيًا تستوعب 82825 طالبًا وطالبة في رياض الأطفال، و3483 فصلاً دراسيًا تستوعب 80675 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين والبنات في الصفوف الأولية، ومن المتوقع ازدياد نسبة الملتحقين بالطفولة المبكرة من 17% حالياً إلى 95% بحلول 2030.

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بالفيديو..على أنشودة "دمت خير غارس" آباء يشاركون أبناءهم بداية الدراسة
سبق

انطلقت في أول الأيام الدراسية واحدة من أهم التحولات الاستراتيجية في النظام التعليمي التي تنفذها وزارة التعليم هذا العام، وهو مشروع مدارس الطفولة المبكرة والتي تسعى من خلالها الوزارة لتحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين، والتوفير في تكلفة البناء بالاستفادة من المساحات.

وعلى وقع كلمات أنشودة "دمت خير غارس، يا أجمل المدارس" تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل استحوذ على الإعجاب والاهتمام، ظهر فيه مجموعة من الآباء وهم يشاركون أبناءهم وبناتهم الرسم، وذلك في صورة أسرية وعفوية عكست المشاعر الأبوية وسط فرحة وسعادة غامرة بدت على وجوه الأطفال، فيما وقفت المعلمات أمام فصولهن الدراسية تعكس الجدية والانضباطية.

يذكر أن عدد مدارس الطفولة المبكرة بلغت 1460 مدرسة، تضم 3313 فصلاً دراسيًا تستوعب 82825 طالبًا وطالبة في رياض الأطفال، و3483 فصلاً دراسيًا تستوعب 80675 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين والبنات في الصفوف الأولية، ومن المتوقع ازدياد نسبة الملتحقين بالطفولة المبكرة من 17% حالياً إلى 95% بحلول 2030.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:22 PM

بالفيديو..على أنشودة "دمت خير غارس" آباء يشاركون أبناءهم بداية الدراسة

في صورة عفوية تعكس المشاعر الأبوية وضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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انطلقت في أول الأيام الدراسية واحدة من أهم التحولات الاستراتيجية في النظام التعليمي التي تنفذها وزارة التعليم هذا العام، وهو مشروع مدارس الطفولة المبكرة والتي تسعى من خلالها الوزارة لتحسين جودة التعليم وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، والمستوى التحصيلي بين الجنسين، والتوفير في تكلفة البناء بالاستفادة من المساحات.

وعلى وقع كلمات أنشودة "دمت خير غارس، يا أجمل المدارس" تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل استحوذ على الإعجاب والاهتمام، ظهر فيه مجموعة من الآباء وهم يشاركون أبناءهم وبناتهم الرسم، وذلك في صورة أسرية وعفوية عكست المشاعر الأبوية وسط فرحة وسعادة غامرة بدت على وجوه الأطفال، فيما وقفت المعلمات أمام فصولهن الدراسية تعكس الجدية والانضباطية.

يذكر أن عدد مدارس الطفولة المبكرة بلغت 1460 مدرسة، تضم 3313 فصلاً دراسيًا تستوعب 82825 طالبًا وطالبة في رياض الأطفال، و3483 فصلاً دراسيًا تستوعب 80675 طالبًا وطالبة في الصفوف الأولية مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين والبنات في الصفوف الأولية، ومن المتوقع ازدياد نسبة الملتحقين بالطفولة المبكرة من 17% حالياً إلى 95% بحلول 2030.

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