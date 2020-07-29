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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من 11 صباحًا وتستمر حتى 11 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الأربعاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الأربعاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:16 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من 11 صباحًا وتستمر حتى 11 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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1,019

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الأربعاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

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