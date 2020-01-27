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أمانة العاصمة المقدسة تُعلن تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة

أصدرت عدداً من الرخص التجارية في مواقع متفرقة وطبقت ضوابط تشغيل العاملين

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزية تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، وأصدرت الأمانة عدداً من الرخص التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، وطبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة؛ لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية، التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة "بلدي" بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

وأضافت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

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أمانة العاصمة المقدسة تُعلن تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزية تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، وأصدرت الأمانة عدداً من الرخص التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، وطبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة؛ لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية، التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة "بلدي" بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

وأضافت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
02:43 PM

أمانة العاصمة المقدسة تُعلن تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة

أصدرت عدداً من الرخص التجارية في مواقع متفرقة وطبقت ضوابط تشغيل العاملين

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزية تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، وأصدرت الأمانة عدداً من الرخص التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، وطبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة؛ لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية، التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة "بلدي" بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

وأضافت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

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