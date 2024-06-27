النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدي القفل يوافق على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية

ناقش مشاريع المركز والتقى مدير المياه واستمع لاحتياجات الأهالي

وافق الاجتماع الرابع والستون للمجلس البلدي ببلدية مركز القفل، برئاسة رئيس المجلس حسين بن يحيى محنشي، على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية.

وتابع الأعضاء المجتمعون، ضمن جدول أعماله، وضع وتوزيع مشاريع البلدية للعام الجاري 1440هـ.

وعلى هامش الاجتماع التقى أعضاء المجلس مجموعة من أهالي وسكان مركز القفل وقراه، للاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم واحتياجاتهم من الخدمات وملاحظاتهم على أعمال نظافة البلدية، ودوّن الأعضاء ما استمعوا له من ملاحظات؛ لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

كما ناقشوا وضع الحفريات في شوارع المركز وقراه، مطالبين بسرعة معالجة ذلك من بلدية المركز، والتقرير الربع السنوي للاطلاع على أهم الإنجازات وما تحقّق من توصيات، وما يزال منها قيد النظر والمعالجة.

ومن جهة أخرى عقد أعضاء المجلس البلدي، وبحضور رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، اجتماعًا مع مدير مكتب المياه بمحافظة صامطة المهندس هشام محمد حمزي؛ لبحث آلية تشغيل وضخّ المياه للمركز والقرى التي جرى الانتهاء من التمديد لها، وآلية معالجة أي تشوهات بعد انتهاء مشروع المياه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدي القفل يوافق على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية
سبق

وافق الاجتماع الرابع والستون للمجلس البلدي ببلدية مركز القفل، برئاسة رئيس المجلس حسين بن يحيى محنشي، على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية.

وتابع الأعضاء المجتمعون، ضمن جدول أعماله، وضع وتوزيع مشاريع البلدية للعام الجاري 1440هـ.

وعلى هامش الاجتماع التقى أعضاء المجلس مجموعة من أهالي وسكان مركز القفل وقراه، للاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم واحتياجاتهم من الخدمات وملاحظاتهم على أعمال نظافة البلدية، ودوّن الأعضاء ما استمعوا له من ملاحظات؛ لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

كما ناقشوا وضع الحفريات في شوارع المركز وقراه، مطالبين بسرعة معالجة ذلك من بلدية المركز، والتقرير الربع السنوي للاطلاع على أهم الإنجازات وما تحقّق من توصيات، وما يزال منها قيد النظر والمعالجة.

ومن جهة أخرى عقد أعضاء المجلس البلدي، وبحضور رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، اجتماعًا مع مدير مكتب المياه بمحافظة صامطة المهندس هشام محمد حمزي؛ لبحث آلية تشغيل وضخّ المياه للمركز والقرى التي جرى الانتهاء من التمديد لها، وآلية معالجة أي تشوهات بعد انتهاء مشروع المياه.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
05:54 PM

بلدي القفل يوافق على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية

ناقش مشاريع المركز والتقى مدير المياه واستمع لاحتياجات الأهالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
47

وافق الاجتماع الرابع والستون للمجلس البلدي ببلدية مركز القفل، برئاسة رئيس المجلس حسين بن يحيى محنشي، على صيانة الحزام الدائري لقرية الحقلة الشمالية.

وتابع الأعضاء المجتمعون، ضمن جدول أعماله، وضع وتوزيع مشاريع البلدية للعام الجاري 1440هـ.

وعلى هامش الاجتماع التقى أعضاء المجلس مجموعة من أهالي وسكان مركز القفل وقراه، للاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم واحتياجاتهم من الخدمات وملاحظاتهم على أعمال نظافة البلدية، ودوّن الأعضاء ما استمعوا له من ملاحظات؛ لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

كما ناقشوا وضع الحفريات في شوارع المركز وقراه، مطالبين بسرعة معالجة ذلك من بلدية المركز، والتقرير الربع السنوي للاطلاع على أهم الإنجازات وما تحقّق من توصيات، وما يزال منها قيد النظر والمعالجة.

ومن جهة أخرى عقد أعضاء المجلس البلدي، وبحضور رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي، اجتماعًا مع مدير مكتب المياه بمحافظة صامطة المهندس هشام محمد حمزي؛ لبحث آلية تشغيل وضخّ المياه للمركز والقرى التي جرى الانتهاء من التمديد لها، وآلية معالجة أي تشوهات بعد انتهاء مشروع المياه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,176
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,051

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة