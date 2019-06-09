النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجعيد" يقلّد "الشهري" رتبة عقيد بحرس الحدود

قلّد مساعد المدير العام للشؤون البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، اللواء حمد بن معيض الجعيد، مساعد مدير إدارة الصيانة البحرية العقيد عبدالله بن محمد الشهري، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبّر "الشهري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الجعيد" يقلّد "الشهري" رتبة عقيد بحرس الحدود
سبق

قلّد مساعد المدير العام للشؤون البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، اللواء حمد بن معيض الجعيد، مساعد مدير إدارة الصيانة البحرية العقيد عبدالله بن محمد الشهري، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبّر "الشهري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
10:45 AM

"الجعيد" يقلّد "الشهري" رتبة عقيد بحرس الحدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
348

قلّد مساعد المدير العام للشؤون البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، اللواء حمد بن معيض الجعيد، مساعد مدير إدارة الصيانة البحرية العقيد عبدالله بن محمد الشهري، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبّر "الشهري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,428
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,254
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,348
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,075

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة