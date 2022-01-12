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مدير صحة حائل يفتتح مجمع فالي الطبي

في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص

افتتح مدير عام ‫صحة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مجمع فالي الطبي الخاص، وذلك في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص، والمساهمة بتعزيز الخدمات الصحية.

وأوضح "الشمري" أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.

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مدير صحة حائل يفتتح مجمع فالي الطبي
سبق

افتتح مدير عام ‫صحة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مجمع فالي الطبي الخاص، وذلك في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص، والمساهمة بتعزيز الخدمات الصحية.

وأوضح "الشمري" أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:28 PM

مدير صحة حائل يفتتح مجمع فالي الطبي

في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مدير عام ‫صحة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مجمع فالي الطبي الخاص، وذلك في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص، والمساهمة بتعزيز الخدمات الصحية.

وأوضح "الشمري" أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
14,484
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