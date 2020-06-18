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من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور

بعد أن تأخرت الجهات المعنية عن أداء أعمالها.. و"الأمانة" توجه بالمتابعة

تعاني المحافظات الجبلية بمنطقة جازان من المماطلة، وتأخير أعمال السفلتة والصيانة للطرق؛ ما دفع المواطنين إلى صيانة وسفلتة طرقهم من أموالهم الخاصة، بعد أن تأخرت الجهات المعنية عن أداء أعمالها.

وتفاصيل المعاناة هذه المرة من جبال الحشر بمحافظة الداير؛ حيث يقول مفرح الحريصي: "لدينا طريق طوله كيلو ونصف، هذا الطريق من أوائل الطرق الفرعية التي شُقت من الطريق العام، في جبال الحشر، على حساب المواطنين، ثم تكفلت وزارة النقل بصيانته في وقت من الزمن، ثم وجه المحافظ الحالي البلدية بسفلتة الطريق، كمن سبقه من محافظي الداير، ولكن كان الرد كسابقه؛ أبشر هو أول الطرق، ولكن دون تنفيذ.

وأضاف "الحريصي": "نحن كل سنة عن أخرى نقول: إن شاء الله الفرج قادم، ولكن معاناتنا مستمرة مع كل رشة مطر، حتى صهريج الماء لا يصل إلى منازلنا إلا بـ ٤٠٠ ريال، ولا بد أن يصان له الطريق، لكي يصلك بـ ٣٠٠ ريال وهذا أقل تقدير، وكما هو حالنا الآن صعب للغاية فأكثر من ٢٠٠٠٠ ألف ريال لكي نصلح جزءًا بسيطًا من طريق لا يتجوز ١٥٠ مترًا تقريبًا، وما زالت آمالنا كبيرة بأن الفرج قادم".

من جانبها ردت أمانة منطقة جازان على استفسار "سبق" حول تأخر عمليات السفلتة في بعض وصلات طرق جبال الحشر؛ حيث أفاد متحدث أمانة جازان عبد الرحمن ساحلي بأن سعادة أمين منطقة جازان وجه فريقًا مختصًّا للتوجه لجبال الحشر والوقوف عليها وبحث أسباب تأخر البلدية بسفلتتها".

وقال "ساحلي": "اتضح أنها مسلمة لأحد المقاولين في بلدية محافظة الدائر، وهو متأخر في تنفيذها وجارٍ تطبيق كافة الإجراءات النظامية عليه".

وأردف "ساحلي": "وجه أمين المنطقة بلدية محافظة الدائر بالمتابعة المستمرة لهذه الطرق وإزالة جميع العقبات التي تعترضها جراء الانجرافات والأمطار الموسمية، والعمل مع المقاول على سفلتتها بأسرع وقت".

وكانت "سبق" قد ناقشت معاناة الأهالي مع الطرق في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، وما وصل إليه الحال من اللجوء للقيام بأعمال الصيانة والسفلتة من المواطنين بأنفسهم، ومن أموالهم الشخصية، بعد أن تنصّلت الجهات الخدمية عن القيام بمهامها وواجباتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور
سبق

تعاني المحافظات الجبلية بمنطقة جازان من المماطلة، وتأخير أعمال السفلتة والصيانة للطرق؛ ما دفع المواطنين إلى صيانة وسفلتة طرقهم من أموالهم الخاصة، بعد أن تأخرت الجهات المعنية عن أداء أعمالها.

وتفاصيل المعاناة هذه المرة من جبال الحشر بمحافظة الداير؛ حيث يقول مفرح الحريصي: "لدينا طريق طوله كيلو ونصف، هذا الطريق من أوائل الطرق الفرعية التي شُقت من الطريق العام، في جبال الحشر، على حساب المواطنين، ثم تكفلت وزارة النقل بصيانته في وقت من الزمن، ثم وجه المحافظ الحالي البلدية بسفلتة الطريق، كمن سبقه من محافظي الداير، ولكن كان الرد كسابقه؛ أبشر هو أول الطرق، ولكن دون تنفيذ.

وأضاف "الحريصي": "نحن كل سنة عن أخرى نقول: إن شاء الله الفرج قادم، ولكن معاناتنا مستمرة مع كل رشة مطر، حتى صهريج الماء لا يصل إلى منازلنا إلا بـ ٤٠٠ ريال، ولا بد أن يصان له الطريق، لكي يصلك بـ ٣٠٠ ريال وهذا أقل تقدير، وكما هو حالنا الآن صعب للغاية فأكثر من ٢٠٠٠٠ ألف ريال لكي نصلح جزءًا بسيطًا من طريق لا يتجوز ١٥٠ مترًا تقريبًا، وما زالت آمالنا كبيرة بأن الفرج قادم".

من جانبها ردت أمانة منطقة جازان على استفسار "سبق" حول تأخر عمليات السفلتة في بعض وصلات طرق جبال الحشر؛ حيث أفاد متحدث أمانة جازان عبد الرحمن ساحلي بأن سعادة أمين منطقة جازان وجه فريقًا مختصًّا للتوجه لجبال الحشر والوقوف عليها وبحث أسباب تأخر البلدية بسفلتتها".

وقال "ساحلي": "اتضح أنها مسلمة لأحد المقاولين في بلدية محافظة الدائر، وهو متأخر في تنفيذها وجارٍ تطبيق كافة الإجراءات النظامية عليه".

وأردف "ساحلي": "وجه أمين المنطقة بلدية محافظة الدائر بالمتابعة المستمرة لهذه الطرق وإزالة جميع العقبات التي تعترضها جراء الانجرافات والأمطار الموسمية، والعمل مع المقاول على سفلتتها بأسرع وقت".

وكانت "سبق" قد ناقشت معاناة الأهالي مع الطرق في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، وما وصل إليه الحال من اللجوء للقيام بأعمال الصيانة والسفلتة من المواطنين بأنفسهم، ومن أموالهم الشخصية، بعد أن تنصّلت الجهات الخدمية عن القيام بمهامها وواجباتها.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
06:56 PM

من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور

بعد أن تأخرت الجهات المعنية عن أداء أعمالها.. و"الأمانة" توجه بالمتابعة

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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تعاني المحافظات الجبلية بمنطقة جازان من المماطلة، وتأخير أعمال السفلتة والصيانة للطرق؛ ما دفع المواطنين إلى صيانة وسفلتة طرقهم من أموالهم الخاصة، بعد أن تأخرت الجهات المعنية عن أداء أعمالها.

وتفاصيل المعاناة هذه المرة من جبال الحشر بمحافظة الداير؛ حيث يقول مفرح الحريصي: "لدينا طريق طوله كيلو ونصف، هذا الطريق من أوائل الطرق الفرعية التي شُقت من الطريق العام، في جبال الحشر، على حساب المواطنين، ثم تكفلت وزارة النقل بصيانته في وقت من الزمن، ثم وجه المحافظ الحالي البلدية بسفلتة الطريق، كمن سبقه من محافظي الداير، ولكن كان الرد كسابقه؛ أبشر هو أول الطرق، ولكن دون تنفيذ.

وأضاف "الحريصي": "نحن كل سنة عن أخرى نقول: إن شاء الله الفرج قادم، ولكن معاناتنا مستمرة مع كل رشة مطر، حتى صهريج الماء لا يصل إلى منازلنا إلا بـ ٤٠٠ ريال، ولا بد أن يصان له الطريق، لكي يصلك بـ ٣٠٠ ريال وهذا أقل تقدير، وكما هو حالنا الآن صعب للغاية فأكثر من ٢٠٠٠٠ ألف ريال لكي نصلح جزءًا بسيطًا من طريق لا يتجوز ١٥٠ مترًا تقريبًا، وما زالت آمالنا كبيرة بأن الفرج قادم".

من جانبها ردت أمانة منطقة جازان على استفسار "سبق" حول تأخر عمليات السفلتة في بعض وصلات طرق جبال الحشر؛ حيث أفاد متحدث أمانة جازان عبد الرحمن ساحلي بأن سعادة أمين منطقة جازان وجه فريقًا مختصًّا للتوجه لجبال الحشر والوقوف عليها وبحث أسباب تأخر البلدية بسفلتتها".

وقال "ساحلي": "اتضح أنها مسلمة لأحد المقاولين في بلدية محافظة الدائر، وهو متأخر في تنفيذها وجارٍ تطبيق كافة الإجراءات النظامية عليه".

وأردف "ساحلي": "وجه أمين المنطقة بلدية محافظة الدائر بالمتابعة المستمرة لهذه الطرق وإزالة جميع العقبات التي تعترضها جراء الانجرافات والأمطار الموسمية، والعمل مع المقاول على سفلتتها بأسرع وقت".

وكانت "سبق" قد ناقشت معاناة الأهالي مع الطرق في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، وما وصل إليه الحال من اللجوء للقيام بأعمال الصيانة والسفلتة من المواطنين بأنفسهم، ومن أموالهم الشخصية، بعد أن تنصّلت الجهات الخدمية عن القيام بمهامها وواجباتها.

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