تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.