تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
الحالة تبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-10
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
08:27 AM
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
الحالة تبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.