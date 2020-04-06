"السلام في المنازل".. "غوتيريس" يدعو لوقف العنف ضد النساء خلال حجر "كورونا"

طالب بإدراج حماية المرأة ضمن إجراءات مكافحة الفيروس

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس نداء عالميًّا لحماية النساء والفتيات في المنازل، في وقت يتفاقم فيه العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحي الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وأشار "غوتيريس" في بيان وشريط فيديو بالإنجليزية، مع ترجمة لكلامه إلى اللغات الفرنسية والعربية والإسبانية والصينية والروسية، إلى أن العنف لا يقتصر على ساحات المعارك، مذكرًا بندائه الأخير إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد من تفشي فيروس كورونا. وقال: "بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان لهن. إنه المنزل؛ لذا فإنني أوجه نداء جديدًا اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الأمين العام: "على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي".

وحث جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة، وجبر الضرر الواقع من جراء هذا العنف، جزءًا رئيسيًّا من خططها الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.