النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

نادي الإبل يُسير قافلته الثانية "من المستقبل إلى الموروث"

تستغرق مدة 3 أشهر تمرّ خلالها على أكثر من 20 محطة

أطلق نادي الإبل أمس قافلة "من المستقبل إلى الموروث" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة من مشروع نيوم "الحلم الجريء والطموح الشجاع" على ظهور الإبل التي ستقطع مسافة 1749 كيلومترًا لتكون القافلة الثانية التي يطلقها نادي الإبل بعد قافلة ركايب التي عبرت الربع الخالي 2019 الماضي.

وتستغرق القافلة مدة ثلاثة أشهر تمر خلالها على أكثر من 20 محطة بينها أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وتحط رحالها في 1 ديسمبر المقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية من الدهناء.

وتأتي هذه الفعالية استذكاراً لدور الإبل كوسيلة للنقل في مسيرة توحيد البلاد.

يذكر أن فريق القافلة يضم رحالة سعوديين ومن عدة دول لتجربة شغف التجربة حيث سيصلون إلى العلا ومدائن صالح والدرعية ويعبرون الرياض بعد مرورهم بمنطقة القصيم قبل أن يحطوا رحالهم في ميدان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف تسليط الضوء على الإرث السعودي وتاريخه وربطه بالمستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نادي الإبل يُسير قافلته الثانية "من المستقبل إلى الموروث"
سبق

أطلق نادي الإبل أمس قافلة "من المستقبل إلى الموروث" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة من مشروع نيوم "الحلم الجريء والطموح الشجاع" على ظهور الإبل التي ستقطع مسافة 1749 كيلومترًا لتكون القافلة الثانية التي يطلقها نادي الإبل بعد قافلة ركايب التي عبرت الربع الخالي 2019 الماضي.

وتستغرق القافلة مدة ثلاثة أشهر تمر خلالها على أكثر من 20 محطة بينها أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وتحط رحالها في 1 ديسمبر المقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية من الدهناء.

وتأتي هذه الفعالية استذكاراً لدور الإبل كوسيلة للنقل في مسيرة توحيد البلاد.

يذكر أن فريق القافلة يضم رحالة سعوديين ومن عدة دول لتجربة شغف التجربة حيث سيصلون إلى العلا ومدائن صالح والدرعية ويعبرون الرياض بعد مرورهم بمنطقة القصيم قبل أن يحطوا رحالهم في ميدان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف تسليط الضوء على الإرث السعودي وتاريخه وربطه بالمستقبل.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
04:11 PM

نادي الإبل يُسير قافلته الثانية "من المستقبل إلى الموروث"

تستغرق مدة 3 أشهر تمرّ خلالها على أكثر من 20 محطة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
75

أطلق نادي الإبل أمس قافلة "من المستقبل إلى الموروث" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة من مشروع نيوم "الحلم الجريء والطموح الشجاع" على ظهور الإبل التي ستقطع مسافة 1749 كيلومترًا لتكون القافلة الثانية التي يطلقها نادي الإبل بعد قافلة ركايب التي عبرت الربع الخالي 2019 الماضي.

وتستغرق القافلة مدة ثلاثة أشهر تمر خلالها على أكثر من 20 محطة بينها أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وتحط رحالها في 1 ديسمبر المقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية من الدهناء.

وتأتي هذه الفعالية استذكاراً لدور الإبل كوسيلة للنقل في مسيرة توحيد البلاد.

يذكر أن فريق القافلة يضم رحالة سعوديين ومن عدة دول لتجربة شغف التجربة حيث سيصلون إلى العلا ومدائن صالح والدرعية ويعبرون الرياض بعد مرورهم بمنطقة القصيم قبل أن يحطوا رحالهم في ميدان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف تسليط الضوء على الإرث السعودي وتاريخه وربطه بالمستقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة