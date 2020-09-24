أطلق نادي الإبل أمس قافلة "من المستقبل إلى الموروث" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة من مشروع نيوم "الحلم الجريء والطموح الشجاع" على ظهور الإبل التي ستقطع مسافة 1749 كيلومترًا لتكون القافلة الثانية التي يطلقها نادي الإبل بعد قافلة ركايب التي عبرت الربع الخالي 2019 الماضي. وتستغرق القافلة مدة ثلاثة أشهر تمر خلالها على أكثر من 20 محطة بينها أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وتحط رحالها في 1 ديسمبر المقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية من الدهناء. وتأتي هذه الفعالية استذكاراً لدور الإبل كوسيلة للنقل في مسيرة توحيد البلاد. يذكر أن فريق القافلة يضم رحالة سعوديين ومن عدة دول لتجربة شغف التجربة حيث سيصلون إلى العلا ومدائن صالح والدرعية ويعبرون الرياض بعد مرورهم بمنطقة القصيم قبل أن يحطوا رحالهم في ميدان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف تسليط الضوء على الإرث السعودي وتاريخه وربطه بالمستقبل.

نادي الإبل يُسير قافلته الثانية "من المستقبل إلى الموروث" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-24 أطلق نادي الإبل أمس قافلة "من المستقبل إلى الموروث" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة من مشروع نيوم "الحلم الجريء والطموح الشجاع" على ظهور الإبل التي ستقطع مسافة 1749 كيلومترًا لتكون القافلة الثانية التي يطلقها نادي الإبل بعد قافلة ركايب التي عبرت الربع الخالي 2019 الماضي.



وتستغرق القافلة مدة ثلاثة أشهر تمر خلالها على أكثر من 20 محطة بينها أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وتحط رحالها في 1 ديسمبر المقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية من الدهناء.



وتأتي هذه الفعالية استذكاراً لدور الإبل كوسيلة للنقل في مسيرة توحيد البلاد.



يذكر أن فريق القافلة يضم رحالة سعوديين ومن عدة دول لتجربة شغف التجربة حيث سيصلون إلى العلا ومدائن صالح والدرعية ويعبرون الرياض بعد مرورهم بمنطقة القصيم قبل أن يحطوا رحالهم في ميدان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف تسليط الضوء على الإرث السعودي وتاريخه وربطه بالمستقبل.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 04:11 PM

نادي الإبل يُسير قافلته الثانية "من المستقبل إلى الموروث" تستغرق مدة 3 أشهر تمرّ خلالها على أكثر من 20 محطة





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أطلق نادي الإبل أمس قافلة "من المستقبل إلى الموروث" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة من مشروع نيوم "الحلم الجريء والطموح الشجاع" على ظهور الإبل التي ستقطع مسافة 1749 كيلومترًا لتكون القافلة الثانية التي يطلقها نادي الإبل بعد قافلة ركايب التي عبرت الربع الخالي 2019 الماضي.



وتستغرق القافلة مدة ثلاثة أشهر تمر خلالها على أكثر من 20 محطة بينها أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وتحط رحالها في 1 ديسمبر المقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية من الدهناء.



وتأتي هذه الفعالية استذكاراً لدور الإبل كوسيلة للنقل في مسيرة توحيد البلاد.



يذكر أن فريق القافلة يضم رحالة سعوديين ومن عدة دول لتجربة شغف التجربة حيث سيصلون إلى العلا ومدائن صالح والدرعية ويعبرون الرياض بعد مرورهم بمنطقة القصيم قبل أن يحطوا رحالهم في ميدان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف تسليط الضوء على الإرث السعودي وتاريخه وربطه بالمستقبل.