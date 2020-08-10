النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نظارة غاندي "في أغرب مكان".. وهذا ما حدث لمالكها عندما عَلِم بثمنها

ستُعرض في مزاد علني يوم 21 أغسطس الجاري

وجد أحد موظفي دار للمزادات في بريطانيا، نظارة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، في صندوق بريد المؤسسة؛ فيما ترك المرسل رسالة طلب فيها الاتصال به.

وقال العاملون في دار "إيست بريستول للمزادات" لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: إن رجلًا وضع النظارة في صندوق البريد الخاص بالدار يوم الجمعة الماضي، وإن أحد الموظفين اكتشفها بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال أندرو ستو، أحد العاملين في الدار: "التقط زميلي المظروف، وعندما فتحه وجد ملاحظة موجزة بالداخل تقول: هذه النظارات تخص غاندي، اتصل بي".

وأضاف: "قرأت الملاحظة، ثم واصلت عملي بشكل اعتيادي. وعند الظهيرة قلت: لنتصل بصاحب الرسالة ولْنَرَ ما هي القصة".

وتابع: "بعد بضع ساعات، كنا نُجري تحقيقنا بشأن النظارة، واكتشفنا أنها كنز تاريخي مهم للغاية. اتصلت بالرجل ثانية وقال لي: إذا لم تكن جيدة، فما عليك سوى التخلص منها".

وأردف قائلًا: "لكن عندما أخبرته أن قيمتها تساوي 15 ألف جنيه إسترليني، كاد أن يسقط عن كرسيه".

ويقول "ستو": إن النظارات احتفظ بها أحد أقارب مرسلها، الذي كان يعمل في جنوب إفريقيا، في الوقت الذي كان به غاندي في زيارة إلى البلد ذاته، وحدث ذلك بين عامي 1910 و1930؛ حيث الْتقى الرجلان وحصل العم على الهدية التاريخية.

وقد أهدى العم نظارة غاندي إلى أبنائه، وانتقلت من أبنائه إلى أحفاده، واستمرت في التنقل من جيل إلى آخر في العائلة إلى أن وصلت أخيرًا إلى صندوق بريد دار إيست بريستول للمزادات.

وقال "ستو": "هذه أشهر نظارة لدينا على الإطلاق، وأهم العناصر التاريخية التي وجدناها. إنها جزء حقيقي ومهم من التاريخ، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للمهتمين وللعالم أيضًا، فهي قطعة خاصة جدًّا".

وأضاف "ستو" أن النظارة يمكن أن تُباع بمبلغ "أكبر بكثير" من السعر المقدّر عند طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: "غاندي هو أحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخنا الحديث، وعندما تفكر به يفكر المرء في النظارات والشال والصنادل".

وستُعرض نظارة غاندي في مزاد علني عبر الإنترنت ليوم واحد فقط، في 21 أغسطس الجاري.

بريطانيا الزعيم الهندي المهاتما غاندي

الرئيسية/ محطات

اعلان
نظارة غاندي "في أغرب مكان".. وهذا ما حدث لمالكها عندما عَلِم بثمنها
سبق

وجد أحد موظفي دار للمزادات في بريطانيا، نظارة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، في صندوق بريد المؤسسة؛ فيما ترك المرسل رسالة طلب فيها الاتصال به.

وقال العاملون في دار "إيست بريستول للمزادات" لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: إن رجلًا وضع النظارة في صندوق البريد الخاص بالدار يوم الجمعة الماضي، وإن أحد الموظفين اكتشفها بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال أندرو ستو، أحد العاملين في الدار: "التقط زميلي المظروف، وعندما فتحه وجد ملاحظة موجزة بالداخل تقول: هذه النظارات تخص غاندي، اتصل بي".

وأضاف: "قرأت الملاحظة، ثم واصلت عملي بشكل اعتيادي. وعند الظهيرة قلت: لنتصل بصاحب الرسالة ولْنَرَ ما هي القصة".

وتابع: "بعد بضع ساعات، كنا نُجري تحقيقنا بشأن النظارة، واكتشفنا أنها كنز تاريخي مهم للغاية. اتصلت بالرجل ثانية وقال لي: إذا لم تكن جيدة، فما عليك سوى التخلص منها".

وأردف قائلًا: "لكن عندما أخبرته أن قيمتها تساوي 15 ألف جنيه إسترليني، كاد أن يسقط عن كرسيه".

ويقول "ستو": إن النظارات احتفظ بها أحد أقارب مرسلها، الذي كان يعمل في جنوب إفريقيا، في الوقت الذي كان به غاندي في زيارة إلى البلد ذاته، وحدث ذلك بين عامي 1910 و1930؛ حيث الْتقى الرجلان وحصل العم على الهدية التاريخية.

وقد أهدى العم نظارة غاندي إلى أبنائه، وانتقلت من أبنائه إلى أحفاده، واستمرت في التنقل من جيل إلى آخر في العائلة إلى أن وصلت أخيرًا إلى صندوق بريد دار إيست بريستول للمزادات.

وقال "ستو": "هذه أشهر نظارة لدينا على الإطلاق، وأهم العناصر التاريخية التي وجدناها. إنها جزء حقيقي ومهم من التاريخ، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للمهتمين وللعالم أيضًا، فهي قطعة خاصة جدًّا".

وأضاف "ستو" أن النظارة يمكن أن تُباع بمبلغ "أكبر بكثير" من السعر المقدّر عند طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: "غاندي هو أحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخنا الحديث، وعندما تفكر به يفكر المرء في النظارات والشال والصنادل".

وستُعرض نظارة غاندي في مزاد علني عبر الإنترنت ليوم واحد فقط، في 21 أغسطس الجاري.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:07 AM

نظارة غاندي "في أغرب مكان".. وهذا ما حدث لمالكها عندما عَلِم بثمنها

ستُعرض في مزاد علني يوم 21 أغسطس الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,651

وجد أحد موظفي دار للمزادات في بريطانيا، نظارة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، في صندوق بريد المؤسسة؛ فيما ترك المرسل رسالة طلب فيها الاتصال به.

وقال العاملون في دار "إيست بريستول للمزادات" لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: إن رجلًا وضع النظارة في صندوق البريد الخاص بالدار يوم الجمعة الماضي، وإن أحد الموظفين اكتشفها بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال أندرو ستو، أحد العاملين في الدار: "التقط زميلي المظروف، وعندما فتحه وجد ملاحظة موجزة بالداخل تقول: هذه النظارات تخص غاندي، اتصل بي".

وأضاف: "قرأت الملاحظة، ثم واصلت عملي بشكل اعتيادي. وعند الظهيرة قلت: لنتصل بصاحب الرسالة ولْنَرَ ما هي القصة".

وتابع: "بعد بضع ساعات، كنا نُجري تحقيقنا بشأن النظارة، واكتشفنا أنها كنز تاريخي مهم للغاية. اتصلت بالرجل ثانية وقال لي: إذا لم تكن جيدة، فما عليك سوى التخلص منها".

وأردف قائلًا: "لكن عندما أخبرته أن قيمتها تساوي 15 ألف جنيه إسترليني، كاد أن يسقط عن كرسيه".

ويقول "ستو": إن النظارات احتفظ بها أحد أقارب مرسلها، الذي كان يعمل في جنوب إفريقيا، في الوقت الذي كان به غاندي في زيارة إلى البلد ذاته، وحدث ذلك بين عامي 1910 و1930؛ حيث الْتقى الرجلان وحصل العم على الهدية التاريخية.

وقد أهدى العم نظارة غاندي إلى أبنائه، وانتقلت من أبنائه إلى أحفاده، واستمرت في التنقل من جيل إلى آخر في العائلة إلى أن وصلت أخيرًا إلى صندوق بريد دار إيست بريستول للمزادات.

وقال "ستو": "هذه أشهر نظارة لدينا على الإطلاق، وأهم العناصر التاريخية التي وجدناها. إنها جزء حقيقي ومهم من التاريخ، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للمهتمين وللعالم أيضًا، فهي قطعة خاصة جدًّا".

وأضاف "ستو" أن النظارة يمكن أن تُباع بمبلغ "أكبر بكثير" من السعر المقدّر عند طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: "غاندي هو أحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخنا الحديث، وعندما تفكر به يفكر المرء في النظارات والشال والصنادل".

وستُعرض نظارة غاندي في مزاد علني عبر الإنترنت ليوم واحد فقط، في 21 أغسطس الجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,794
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,533

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة