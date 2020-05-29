"يوتيوب" تطرح تقنية "القفزات" لمشاهدة الفيديوهات الطويلة

على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" ونسخة سطح المكتب

طرحت منصة "يوتيوب" تقنية جديدة أطلقت عليها اسم "فصول المقاطع"، ستكون مخصصة لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة.

وقال موقع "تايمز نيوز ناو": تقنية "يوتيوب" الجديدة يمكنها أن تقفز بك إلى الجزء الذي ترغب في مشاهدته ضمن مقاطع الفيديو الطويلة، وإذا كنت غالبًا ما ترغب في تخطي بدايات مقاطع الفيديو الطويلة على يوتيوب، فإن تلك التقنية توفر لك إمكانية الانتقال مباشرة إلى الفصل الجيد في المقطع.

وتعمل تلك الميزة على نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" ونسخة سطح المكتب.

وستعتمد "قفزات" يويتوب على تقنية "الطوابع الزمنية" التي يطبقها معدّو المحتوى على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث يقسّم الفيديو تلقائيًا إلى أقسام ويظهر خطوطًا سوداء للإشارة إلى وقت انتهاء الفصل أو بدئه في مقطع فيديو، وعندما تحرك الماوس فوق الأقسام، سيظهر عنوان الفصول التي تصف هذا الإطار الزمني المحدد.

وأشار الموقع إلى أن فصل الفيديو سيكون مرئيًا فقط لمقاطع فيديو يوتيوب، التي لا يقل طولها عن ثلاث طوابع زمنية مدتها 10 ثوانٍ أو أكثر.