بالصور.. "فيصل بن مشعل" يُكَرّم عددًا من الأفراد المتميزين بإدارة الدوريات الأمنية

خلال جلسته الأسبوعية بقصر التوحيد ببريدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور وكلاء إمارة المنطقة، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة، خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، عددًا من الأفراد المتميزين بإدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة؛ نظير الجهود المتميزة في أداء عملهم، التي أسهمت في اكتشاف العديد من القضايا الجنائية.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالمهنية العالية التي قدّمها رجال الأمن، باكتشاف العديد من القضايا الجنائية بالمنطقة؛ مشيرًا سموه إلى أن ما تحقق من إنجازات أمنية مباركة، يعكس جهودًا قُدّمت بروح التكاتف من قِبَل منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة كافة، مثمنًا ما يقوم به رجال الأمن من جهود لتحقيق ما تصبو إليه القيادة أيدها الله؛ ومنوهًا بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء عملهم، وسائلًا المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.

من جهته عبّر مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم العقيد فهد المديهش، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة التشجيعية من سموه وتكريم الأفراد، التي تُظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على أمن المنطقة؛ مؤكدًا أن دعم سموه لأبناء المنطقة هو إحدى الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.