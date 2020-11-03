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ليبيا.. 781 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13 وشفاء 387 حالة

سجلت ليبيا 781 إصابة بفيروس كورونا المستجد "أمس الاثنين"، وشفاء 387 حالة، ووفاة 13.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أنه تسلم 3227 عينة موزعة على المختبرات التابعة له، وأظهرت النتائج سلبية 2446 عينة، وإصابة 781 حالة، بينها 531 جديدة و250 مخالطة.
وارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 63688 حالة، منها 25800 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 36995 شخصًا، وتوفي 893 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا.. 781 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13 وشفاء 387 حالة
سبق

سجلت ليبيا 781 إصابة بفيروس كورونا المستجد "أمس الاثنين"، وشفاء 387 حالة، ووفاة 13.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أنه تسلم 3227 عينة موزعة على المختبرات التابعة له، وأظهرت النتائج سلبية 2446 عينة، وإصابة 781 حالة، بينها 531 جديدة و250 مخالطة.
وارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 63688 حالة، منها 25800 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 36995 شخصًا، وتوفي 893 حالة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
06:18 PM

ليبيا.. 781 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13 وشفاء 387 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا 781 إصابة بفيروس كورونا المستجد "أمس الاثنين"، وشفاء 387 حالة، ووفاة 13.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أنه تسلم 3227 عينة موزعة على المختبرات التابعة له، وأظهرت النتائج سلبية 2446 عينة، وإصابة 781 حالة، بينها 531 جديدة و250 مخالطة.
وارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 63688 حالة، منها 25800 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 36995 شخصًا، وتوفي 893 حالة.

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