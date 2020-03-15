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"درب جازان".. الشرطة تتعرف على مراهقين عبثوا بمكتب طبيب وتحيلهم للنيابة

صوروا مقاطع فيديو استخدموا خلالها أدوات الطبيب

كشفت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية تعرفت في وقت وجيز على عدة شبان عبثوا بمكتب طبيب بمستشفى محافظة الدرب بمنطقة جازان وصوروا مقاطع فيديو كمشاهد تمثيلية داخل مكتب الطبيب، واستخدموا أدواته دون وجوده.

وبيّنت المصادر أن مستشفى الدرب العام خاطب شرطة الدرب وتم التعرف عليهم جميعهم وهم من سكان الدرب وجرت إحالة الواقعة لفرع النيابة العامة بمحافظة بيش.

وكان الشبان قد استخدموا مكتب الاستقبال ومكتب الطبيب وصوروا مقاطع فيديو تمثيلية وجرى تداول المقاطع في تطبيق واتساب.

جازان الجهات الأمنية الدرب مستشفى الدرب العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"درب جازان".. الشرطة تتعرف على مراهقين عبثوا بمكتب طبيب وتحيلهم للنيابة
سبق

كشفت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية تعرفت في وقت وجيز على عدة شبان عبثوا بمكتب طبيب بمستشفى محافظة الدرب بمنطقة جازان وصوروا مقاطع فيديو كمشاهد تمثيلية داخل مكتب الطبيب، واستخدموا أدواته دون وجوده.

وبيّنت المصادر أن مستشفى الدرب العام خاطب شرطة الدرب وتم التعرف عليهم جميعهم وهم من سكان الدرب وجرت إحالة الواقعة لفرع النيابة العامة بمحافظة بيش.

وكان الشبان قد استخدموا مكتب الاستقبال ومكتب الطبيب وصوروا مقاطع فيديو تمثيلية وجرى تداول المقاطع في تطبيق واتساب.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:45 AM

"درب جازان".. الشرطة تتعرف على مراهقين عبثوا بمكتب طبيب وتحيلهم للنيابة

صوروا مقاطع فيديو استخدموا خلالها أدوات الطبيب

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محمد المواسي - جازان
5
3,095

كشفت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية تعرفت في وقت وجيز على عدة شبان عبثوا بمكتب طبيب بمستشفى محافظة الدرب بمنطقة جازان وصوروا مقاطع فيديو كمشاهد تمثيلية داخل مكتب الطبيب، واستخدموا أدواته دون وجوده.

وبيّنت المصادر أن مستشفى الدرب العام خاطب شرطة الدرب وتم التعرف عليهم جميعهم وهم من سكان الدرب وجرت إحالة الواقعة لفرع النيابة العامة بمحافظة بيش.

وكان الشبان قد استخدموا مكتب الاستقبال ومكتب الطبيب وصوروا مقاطع فيديو تمثيلية وجرى تداول المقاطع في تطبيق واتساب.

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