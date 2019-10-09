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"سدير الخضراء" تطلق مبادرة لتشجير المدارس بغرس 20 ألف شجرة

بالتعاون مع إدارة التعليم بالمجمعة والبلديات ومفوضية الكشافة

أطلقت جمعية سدير الخضراء مبادرة لتشجير مدارس المحافظة لغرس 20 ألف شجرة، وذلك بالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، وتشمل مدارس البنين والبنات للعام الدراسي الحالي 1441هـ.

وفي هذا الصدد أوضح محمد بن ناصر الشويش، رئيس مجلس إدارة جمعية سدير الخضراء، أن مبادرة المدرسة الخضراء تستهدف تشجير جميع مدارس المحافظة من بنين وبنات، ولجميع المراحل التعليمية، وذلك بغرس 20 ألف شجرة. منوهًا برعاية المبادرة من قِبل المهندس محمد بن عبدالله الشبانات.

من جانبه، قال مدير التعليم، الدكتور صالح الربيعة: إن ما تحقق كان بعون من الله تعالى، ثم بالتشجيع الذي وجدته المبادرة من سمو محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، الذي بارك جهود الجمعية وإدارة التعليم.

وقدم "الشويش" الشكر لشركاء المبادرة، وهم: إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، وإدارات المدارس، وإدارة البلديات، ومفوضية الكشافة. لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف غرس 20 ألف شجرة لجميع مدارس المحافظة بنين وبنات لهذا العام الدراسي عبر التنسيق المباشر مع شركائنا، وحصر جميع المدارس في المحافظة، والتنسيق مع المدرسة حسب جدول الغرس، والتواصل مع البلدية المختصة، وتجهيز الحفر والشتلات، ثم التجهيز لإقامة فعالية الغرس. يلي ذلك حصول المدرسة على شعار البيئة.

جمعية سدير الخضراء إدارة التعليم بمحافظة المجمعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"سدير الخضراء" تطلق مبادرة لتشجير المدارس بغرس 20 ألف شجرة
سبق

أطلقت جمعية سدير الخضراء مبادرة لتشجير مدارس المحافظة لغرس 20 ألف شجرة، وذلك بالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، وتشمل مدارس البنين والبنات للعام الدراسي الحالي 1441هـ.

وفي هذا الصدد أوضح محمد بن ناصر الشويش، رئيس مجلس إدارة جمعية سدير الخضراء، أن مبادرة المدرسة الخضراء تستهدف تشجير جميع مدارس المحافظة من بنين وبنات، ولجميع المراحل التعليمية، وذلك بغرس 20 ألف شجرة. منوهًا برعاية المبادرة من قِبل المهندس محمد بن عبدالله الشبانات.

من جانبه، قال مدير التعليم، الدكتور صالح الربيعة: إن ما تحقق كان بعون من الله تعالى، ثم بالتشجيع الذي وجدته المبادرة من سمو محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، الذي بارك جهود الجمعية وإدارة التعليم.

وقدم "الشويش" الشكر لشركاء المبادرة، وهم: إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، وإدارات المدارس، وإدارة البلديات، ومفوضية الكشافة. لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف غرس 20 ألف شجرة لجميع مدارس المحافظة بنين وبنات لهذا العام الدراسي عبر التنسيق المباشر مع شركائنا، وحصر جميع المدارس في المحافظة، والتنسيق مع المدرسة حسب جدول الغرس، والتواصل مع البلدية المختصة، وتجهيز الحفر والشتلات، ثم التجهيز لإقامة فعالية الغرس. يلي ذلك حصول المدرسة على شعار البيئة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:32 PM

"سدير الخضراء" تطلق مبادرة لتشجير المدارس بغرس 20 ألف شجرة

بالتعاون مع إدارة التعليم بالمجمعة والبلديات ومفوضية الكشافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أطلقت جمعية سدير الخضراء مبادرة لتشجير مدارس المحافظة لغرس 20 ألف شجرة، وذلك بالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، وتشمل مدارس البنين والبنات للعام الدراسي الحالي 1441هـ.

وفي هذا الصدد أوضح محمد بن ناصر الشويش، رئيس مجلس إدارة جمعية سدير الخضراء، أن مبادرة المدرسة الخضراء تستهدف تشجير جميع مدارس المحافظة من بنين وبنات، ولجميع المراحل التعليمية، وذلك بغرس 20 ألف شجرة. منوهًا برعاية المبادرة من قِبل المهندس محمد بن عبدالله الشبانات.

من جانبه، قال مدير التعليم، الدكتور صالح الربيعة: إن ما تحقق كان بعون من الله تعالى، ثم بالتشجيع الذي وجدته المبادرة من سمو محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، الذي بارك جهود الجمعية وإدارة التعليم.

وقدم "الشويش" الشكر لشركاء المبادرة، وهم: إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، وإدارات المدارس، وإدارة البلديات، ومفوضية الكشافة. لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف غرس 20 ألف شجرة لجميع مدارس المحافظة بنين وبنات لهذا العام الدراسي عبر التنسيق المباشر مع شركائنا، وحصر جميع المدارس في المحافظة، والتنسيق مع المدرسة حسب جدول الغرس، والتواصل مع البلدية المختصة، وتجهيز الحفر والشتلات، ثم التجهيز لإقامة فعالية الغرس. يلي ذلك حصول المدرسة على شعار البيئة.

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