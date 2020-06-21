الأردن: 18 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1033

تسجيل 17 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ17 أردنيًّا قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.