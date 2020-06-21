الأردن: 18 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1033
تسجيل 17 حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ17 أردنيًّا قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.
الأردن: 18 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1033
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-21
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ17 أردنيًّا قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
07:09 PM
الأردن: 18 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1033
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ17 أردنيًّا قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.