قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 26 أبريل الجاري، بحسب ما ذكرته صحيفة "إل باييس". وحسب "رويترز" أفادت صحيفة "إل باييس" اليوم السبت أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيمدد حالة الطوارئ في البلاد مع أكبر عدد من الإصابات في أوروبا بفيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل.

رئيس الوزراء الإسباني يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04 قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 26 أبريل الجاري، بحسب ما ذكرته صحيفة "إل باييس".



وحسب "رويترز" أفادت صحيفة "إل باييس" اليوم السبت أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيمدد حالة الطوارئ في البلاد مع أكبر عدد من الإصابات في أوروبا بفيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:19 PM

رئيس الوزراء الإسباني يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد بلاده سجلت أكبر عدد من الإصابات في أوروبا بفيروس كورونا





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قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 26 أبريل الجاري، بحسب ما ذكرته صحيفة "إل باييس".



وحسب "رويترز" أفادت صحيفة "إل باييس" اليوم السبت أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيمدد حالة الطوارئ في البلاد مع أكبر عدد من الإصابات في أوروبا بفيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل.