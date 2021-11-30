شرطة مكة المكرمة: ضبط 128 كلجم من مادة القات المخدر داخل شاحنة
كان يقودها مقيم على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من ضبط 128 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل شاحنة يقودها مقيم من الجنسية السورية على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة.
وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
شرطة مكة المكرمة: ضبط 128 كلجم من مادة القات المخدر داخل شاحنة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-30
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من ضبط 128 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل شاحنة يقودها مقيم من الجنسية السورية على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة.
وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
10:20 PM
شرطة مكة المكرمة: ضبط 128 كلجم من مادة القات المخدر داخل شاحنة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من ضبط 128 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل شاحنة يقودها مقيم من الجنسية السورية على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة.
وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.