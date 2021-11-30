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شرطة مكة المكرمة: ضبط 128 كلجم من مادة القات المخدر داخل شاحنة

كان يقودها مقيم على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من ضبط 128 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل شاحنة يقودها مقيم من الجنسية السورية على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة.

وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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شرطة مكة المكرمة: ضبط 128 كلجم من مادة القات المخدر داخل شاحنة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من ضبط 128 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل شاحنة يقودها مقيم من الجنسية السورية على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة.

وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
10:20 PM

شرطة مكة المكرمة: ضبط 128 كلجم من مادة القات المخدر داخل شاحنة

كان يقودها مقيم على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من ضبط 128 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل شاحنة يقودها مقيم من الجنسية السورية على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة.

وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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