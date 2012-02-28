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"العمل" توضّح طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لأجور العامل أو العاملة المنزلية

ضِمن "حماية الأجور" وفي إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، ضمن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة "مساند" الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها. ويُلزم برنامج "حماية الأجور للعمالة المنزلية"، والذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، أصحابَ العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة. ولفت أبا الخيل إلى أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي؛ حيث منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439هـ، الذين لديهم عمالة تتواجد حالياً داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة؛ مضيفاً أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة "مساند" الإلكترونية على الرابط: www.musaned.com.sa وتطبيق "مساند" على الهواتف الذكية.

وجدد دعوته لكل المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية. ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" توضّح طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لأجور العامل أو العاملة المنزلية
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، ضمن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة "مساند" الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها. ويُلزم برنامج "حماية الأجور للعمالة المنزلية"، والذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، أصحابَ العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة. ولفت أبا الخيل إلى أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي؛ حيث منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439هـ، الذين لديهم عمالة تتواجد حالياً داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة؛ مضيفاً أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة "مساند" الإلكترونية على الرابط: www.musaned.com.sa وتطبيق "مساند" على الهواتف الذكية.

وجدد دعوته لكل المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية. ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
10:09 AM

"العمل" توضّح طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لأجور العامل أو العاملة المنزلية

ضِمن "حماية الأجور" وفي إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، ضمن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة "مساند" الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً؛ حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها. ويُلزم برنامج "حماية الأجور للعمالة المنزلية"، والذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، أصحابَ العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة. ولفت أبا الخيل إلى أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي؛ حيث منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، بدأت في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1439هـ، الذين لديهم عمالة تتواجد حالياً داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة؛ مضيفاً أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة "مساند" الإلكترونية على الرابط: www.musaned.com.sa وتطبيق "مساند" على الهواتف الذكية.

وجدد دعوته لكل المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية. ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).

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