وأشارت "الصحة العالمية" إلى أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط؛ إلا أن الوفيات انخفضت بـ 13%.

وأضافت أن حالات الإصابة بـ"كورونا" زادت 89% في الشرق الأوسط بأول أسبوع من يناير الحالي.

وقالت المنظمة: 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط قامت بتطعيم نحو 10% من سكانها.

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".

"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في الشرق الأوسط بـ13% صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 كشفت منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بمتحور "أوميكرون". وقالت المنظمة: 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط قامت بتطعيم نحو 10% من سكانها. وأضافت أن حالات الإصابة بـ"كورونا" زادت 89% في الشرق الأوسط بأول أسبوع من يناير الحالي. وأشارت "الصحة العالمية" إلى أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط؛ إلا أن الوفيات انخفضت بـ 13%.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 12:25 PM

"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في الشرق الأوسط بـ13% 6 دول في شرق البحر المتوسط استكملت تطعيم نحو 10% من سكانها





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كشفت منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".

وقالت المنظمة: 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط قامت بتطعيم نحو 10% من سكانها.

وأضافت أن حالات الإصابة بـ"كورونا" زادت 89% في الشرق الأوسط بأول أسبوع من يناير الحالي.

وأشارت "الصحة العالمية" إلى أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط؛ إلا أن الوفيات انخفضت بـ 13%.