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"الصحة": تسجيل 5499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2978 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في الشرق الأوسط بـ13%

6 دول في شرق البحر المتوسط استكملت تطعيم نحو 10% من سكانها

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".

وقالت المنظمة: 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط قامت بتطعيم نحو 10% من سكانها.

وأضافت أن حالات الإصابة بـ"كورونا" زادت 89% في الشرق الأوسط بأول أسبوع من يناير الحالي.

وأشارت "الصحة العالمية" إلى أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط؛ إلا أن الوفيات انخفضت بـ 13%.

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"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في الشرق الأوسط بـ13%
سبق

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".

وقالت المنظمة: 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط قامت بتطعيم نحو 10% من سكانها.

وأضافت أن حالات الإصابة بـ"كورونا" زادت 89% في الشرق الأوسط بأول أسبوع من يناير الحالي.

وأشارت "الصحة العالمية" إلى أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط؛ إلا أن الوفيات انخفضت بـ 13%.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
12:25 PM

"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في الشرق الأوسط بـ13%

6 دول في شرق البحر المتوسط استكملت تطعيم نحو 10% من سكانها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت منظمة الصحة العالمية أن 15 دولة من بين 22 دولة بشرق المتوسط سجلت حالات إصابة بمتحور "أوميكرون".

وقالت المنظمة: 6 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط قامت بتطعيم نحو 10% من سكانها.

وأضافت أن حالات الإصابة بـ"كورونا" زادت 89% في الشرق الأوسط بأول أسبوع من يناير الحالي.

وأشارت "الصحة العالمية" إلى أنه رغم ارتفاع الإصابات بكورونا في الشرق الأوسط؛ إلا أن الوفيات انخفضت بـ 13%.

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