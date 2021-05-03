النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 565 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا و779 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، و779 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى أن 133 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 338 مريضًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في فلسطين.. 565 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا و779 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، و779 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى أن 133 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 338 مريضًا.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
02:45 PM

كورونا في فلسطين.. 565 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا و779 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
102

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، و779 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى أن 133 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 338 مريضًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,539
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,931
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة