بوادر تهدئة أم مناورة ما قبل الاجتياح.. روسيا تعلن سحب قوات منتشرة قرب أوكرانيا

وسط تأهب عالمي للغزو الوشيك.. الغرب يواصل تحذيراته من "لحظة خطيرة للغاية"

أعلنت روسيا اليوم، عودة بعض قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا إلى قواعدها، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا وأن ذلك قد يكون وشيكاً.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت ليز تراس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز، إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعاً.

وحذّرت من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون لحظة خطيرة جداً بالنسبة إلى العالم.

وحذّرت تروس أيضاً من أن روسيا "لن تتوقف عند أوكرانيا إذا قامت بغزوها"، وقالت إن "الخطر الأكبر، بالطبع، هو ما إذا كان هناك غزو لأوكرانيا من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بروسيا وأوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يقوّض استقرار أوروبا بشكل أكبر".

وتابعت: "أخشى أن هذا لن يتوقف عند أوكرانيا. هذا هجوم على الدول المجاورة لروسيا ودول شرق أوروبا الأخرى، في محاولة لتقويض شرعية كونها جزءاً من الناتو".

يأتي هذا بعد وقت قصير على طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من موسكو، سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وأشارت بيربوك، إلى أن الوضع قد يشهد تدهوراً في أي لحظة.

وقالت بيربوك، في بيان لها، إنه يجب اغتنام فرص الحوار كلّها للتوصل إلى حل سلمي، مضيفة أن مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا.