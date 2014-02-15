النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

بوادر تهدئة أم مناورة ما قبل الاجتياح.. روسيا تعلن سحب قوات منتشرة قرب أوكرانيا

وسط تأهب عالمي للغزو الوشيك.. الغرب يواصل تحذيراته من "لحظة خطيرة للغاية"

أعلنت روسيا اليوم، عودة بعض قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا إلى قواعدها، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا وأن ذلك قد يكون وشيكاً.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت ليز تراس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز، إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعاً.

وحذّرت من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون لحظة خطيرة جداً بالنسبة إلى العالم.

وحذّرت تروس أيضاً من أن روسيا "لن تتوقف عند أوكرانيا إذا قامت بغزوها"، وقالت إن "الخطر الأكبر، بالطبع، هو ما إذا كان هناك غزو لأوكرانيا من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بروسيا وأوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يقوّض استقرار أوروبا بشكل أكبر".

وتابعت: "أخشى أن هذا لن يتوقف عند أوكرانيا. هذا هجوم على الدول المجاورة لروسيا ودول شرق أوروبا الأخرى، في محاولة لتقويض شرعية كونها جزءاً من الناتو".

يأتي هذا بعد وقت قصير على طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من موسكو، سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وأشارت بيربوك، إلى أن الوضع قد يشهد تدهوراً في أي لحظة.

وقالت بيربوك، في بيان لها، إنه يجب اغتنام فرص الحوار كلّها للتوصل إلى حل سلمي، مضيفة أن مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا.

أوكرانيا روسيا الأزمة الأوكرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بوادر تهدئة أم مناورة ما قبل الاجتياح.. روسيا تعلن سحب قوات منتشرة قرب أوكرانيا
سبق

أعلنت روسيا اليوم، عودة بعض قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا إلى قواعدها، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا وأن ذلك قد يكون وشيكاً.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت ليز تراس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز، إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعاً.

وحذّرت من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون لحظة خطيرة جداً بالنسبة إلى العالم.

وحذّرت تروس أيضاً من أن روسيا "لن تتوقف عند أوكرانيا إذا قامت بغزوها"، وقالت إن "الخطر الأكبر، بالطبع، هو ما إذا كان هناك غزو لأوكرانيا من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بروسيا وأوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يقوّض استقرار أوروبا بشكل أكبر".

وتابعت: "أخشى أن هذا لن يتوقف عند أوكرانيا. هذا هجوم على الدول المجاورة لروسيا ودول شرق أوروبا الأخرى، في محاولة لتقويض شرعية كونها جزءاً من الناتو".

يأتي هذا بعد وقت قصير على طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من موسكو، سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وأشارت بيربوك، إلى أن الوضع قد يشهد تدهوراً في أي لحظة.

وقالت بيربوك، في بيان لها، إنه يجب اغتنام فرص الحوار كلّها للتوصل إلى حل سلمي، مضيفة أن مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:48 AM

بوادر تهدئة أم مناورة ما قبل الاجتياح.. روسيا تعلن سحب قوات منتشرة قرب أوكرانيا

وسط تأهب عالمي للغزو الوشيك.. الغرب يواصل تحذيراته من "لحظة خطيرة للغاية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,339

أعلنت روسيا اليوم، عودة بعض قواتها المنتشرة قرب أوكرانيا إلى قواعدها، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا وأن ذلك قد يكون وشيكاً.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت ليز تراس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز، إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعاً.

وحذّرت من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون لحظة خطيرة جداً بالنسبة إلى العالم.

وحذّرت تروس أيضاً من أن روسيا "لن تتوقف عند أوكرانيا إذا قامت بغزوها"، وقالت إن "الخطر الأكبر، بالطبع، هو ما إذا كان هناك غزو لأوكرانيا من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بروسيا وأوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يقوّض استقرار أوروبا بشكل أكبر".

وتابعت: "أخشى أن هذا لن يتوقف عند أوكرانيا. هذا هجوم على الدول المجاورة لروسيا ودول شرق أوروبا الأخرى، في محاولة لتقويض شرعية كونها جزءاً من الناتو".

يأتي هذا بعد وقت قصير على طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من موسكو، سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وأشارت بيربوك، إلى أن الوضع قد يشهد تدهوراً في أي لحظة.

وقالت بيربوك، في بيان لها، إنه يجب اغتنام فرص الحوار كلّها للتوصل إلى حل سلمي، مضيفة أن مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة