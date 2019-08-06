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عرفات.. مركز صحي 23 جاهز لخدمة ضيوف الرحمن

حاز جائزة التميز على مراكز المشعر العام الماضي

أفادت وزارة "الصحة" بأن المركز الصحي رقم 23 في مشعر عرفات أصبح في كامل جاهزيته لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة كبقية المراكز الصحية الأخرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويستقبل المركز، الذي حاز جائزة التميز على مراكز مشعر عرفات العام الماضي، ضيوف الرحمن بكادر من الممارسين الصحيين والفنيين والإداريين يبلغ عددهم نحو 15 موظفًا.

ويعمل المركز بنظام المعلومات الصحية الخاص بعملية تسهيل العلاج، وتنظيم خدمة المرضى، وسهولة صرف الأدوية، وكذلك عملية الإحصاء لعدد المراجعين.

ويقوم المركز بعملية الفرز المرئي مرورًا بالغرف المخصصة للإجهاد الحراري، وضربات الشمس، بالإضافة إلى غرفة إنعاش قلبي رئوي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى منطقة مخصصة لعزل حالات اشتباه الأمراض التنفسية الخطرة، تعتمد على خطط تم تطبيقها على المركز، مثل خطط الإخلاء والطوارئ وخطة التعامل مع الازدحام.

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عرفات.. مركز صحي 23 جاهز لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أفادت وزارة "الصحة" بأن المركز الصحي رقم 23 في مشعر عرفات أصبح في كامل جاهزيته لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة كبقية المراكز الصحية الأخرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويستقبل المركز، الذي حاز جائزة التميز على مراكز مشعر عرفات العام الماضي، ضيوف الرحمن بكادر من الممارسين الصحيين والفنيين والإداريين يبلغ عددهم نحو 15 موظفًا.

ويعمل المركز بنظام المعلومات الصحية الخاص بعملية تسهيل العلاج، وتنظيم خدمة المرضى، وسهولة صرف الأدوية، وكذلك عملية الإحصاء لعدد المراجعين.

ويقوم المركز بعملية الفرز المرئي مرورًا بالغرف المخصصة للإجهاد الحراري، وضربات الشمس، بالإضافة إلى غرفة إنعاش قلبي رئوي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى منطقة مخصصة لعزل حالات اشتباه الأمراض التنفسية الخطرة، تعتمد على خطط تم تطبيقها على المركز، مثل خطط الإخلاء والطوارئ وخطة التعامل مع الازدحام.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:32 PM

عرفات.. مركز صحي 23 جاهز لخدمة ضيوف الرحمن

حاز جائزة التميز على مراكز المشعر العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أفادت وزارة "الصحة" بأن المركز الصحي رقم 23 في مشعر عرفات أصبح في كامل جاهزيته لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة كبقية المراكز الصحية الأخرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويستقبل المركز، الذي حاز جائزة التميز على مراكز مشعر عرفات العام الماضي، ضيوف الرحمن بكادر من الممارسين الصحيين والفنيين والإداريين يبلغ عددهم نحو 15 موظفًا.

ويعمل المركز بنظام المعلومات الصحية الخاص بعملية تسهيل العلاج، وتنظيم خدمة المرضى، وسهولة صرف الأدوية، وكذلك عملية الإحصاء لعدد المراجعين.

ويقوم المركز بعملية الفرز المرئي مرورًا بالغرف المخصصة للإجهاد الحراري، وضربات الشمس، بالإضافة إلى غرفة إنعاش قلبي رئوي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى منطقة مخصصة لعزل حالات اشتباه الأمراض التنفسية الخطرة، تعتمد على خطط تم تطبيقها على المركز، مثل خطط الإخلاء والطوارئ وخطة التعامل مع الازدحام.

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