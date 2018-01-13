فيديو: مواطن يعيش مع أسرته وسط الذئاب المفترسة.. صداقة حميمة منذ 10 سنوات

قال إن ما يتداول عنها "مجرد خرافات"

دحض مواطن سعودي من منطقة الجوف، يعيش مع أسرته وسط الذئاب، 3 خرافات مشهورة عنهم، موكدًا أنها غير حقيقية ولم تثبت فعليًا، مكونًا خلال أكثر من 10 سنوات صداقة حميمة مع الذئاب المفترسة، بل وصل الأمر بِه إلى حد الافتخار والتباهي بصداقتها وتقديم العشاء للجياع منهم.

وتحدث رامي السرحاني، لبرنامج "mbc في أسبوع" عن قصة علاقته بتلك الذئاب وكيف بدأت، مؤكدًا بأنه سعيد ومطمئن معها، حيث قال: "قمت بتربيتها منذ أكثر 11 سنة وهي تعيش معنا في المنزل، تأكل من أكلنا وتشرب من شرابنا، بل وصلت العلاقة جلوسها في صدر منزلنا".

وعن الإشاعات عن الذئاب أنه غدّار وأنه لا ينام إلا بعين واحدة، وأنه يأكل الجن "أسبوع ضان وأسبوع جان"، رد "السرحاني": "بالعكس إذا استأمنك الذئب واطمأن لك فهو ينام قرير العين، ونحن نضع له الطعام في أسبوع الضأن، ويأكل والأسبوع الذي يليه يأكل أيضًا".

وتابع: "إذا كان شبعان في أسبوع الضأن لماذا يأكل؟"، مشيرًا إلى أن هذه الأقاويل مجرد إشاعات غير حقيقية ولم تثبت فعليًا.