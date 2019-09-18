موتور.. مدرسة بنات بمكة تعمل بالمولدات الكهربائية التقليدية منذ سنوات

مناشدات لـ"التعليم" بإيصال التيار للحدّ من الانقطاعات المتكررة

شكا عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة ابتدائية بمكة المكرمة، تعمل على المولدات الكهربائية التقليدية "موتور"، من الانقطاعات المتكررة التي تعاني منها المدرسة على مدى السنوات الماضية، دون إيجاد حلول.

وقالت مصادر لـ"سبق": المدرسة الابتدائية تقع جنوب مكة المكرمة بالتحديد قرية عمق وتتبع لتعليم المنطقة، وتضم 250 طالبة وأكثر من 20 معلمة، حيث تعمل بالمولدات الكهربائية التقليدية "موتور" منذ إنشائها قبل أكثر من خمس سنوات، في ظل عدم إيصال التيار الكهربائي لها دون معرفة الأسباب التي حالت دون أن يتم إيصال التيار لها.

وذكر أولياء الأمور أن المدرسة عبارة عن مبنى حكومي، وتشهد انقطاعات متكررة للكهرباء؛ بسبب نقص الوقود تارة، وتعرّض المولدات للأعطال تارةً أخرى.

وطالبوا مسؤولي "تعليم مكة المكرمة" بضرورة إيصال خدمة الكهرباء للمدرسة؛ أسوةً بمدارس المنطقة الأخرى، على وجه السرعة، وإنقاذ الطالبات ومنسوبات المدرسة من حرارة الأجواء في ظل الانقطاعات المتكررة.