وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا يوم الخميس؛ مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.

سجلت البرازيل رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 1188 حالة وفاة يوم الخميس.

البرازيل: عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا.. بلغت 1188 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-22 سجلت البرازيل رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 1188 حالة وفاة يوم الخميس. وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا يوم الخميس؛ مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 01:29 PM

البرازيل: عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا.. بلغت 1188 حالة العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا





A A A





0 مشاركة

سجلت البرازيل رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 1188 حالة وفاة يوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا يوم الخميس؛ مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.