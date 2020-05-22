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البرازيل: عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا.. بلغت 1188 حالة

العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا

سجلت البرازيل رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 1188 حالة وفاة يوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا يوم الخميس؛ مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.

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البرازيل: عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا.. بلغت 1188 حالة
سبق

سجلت البرازيل رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 1188 حالة وفاة يوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا يوم الخميس؛ مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:29 PM

البرازيل: عدد قياسي للوفيات اليومية بفيروس كورونا.. بلغت 1188 حالة

العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل رقمًا قياسيًّا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 1188 حالة وفاة يوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفًا يوم الخميس؛ مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 حالة في يوم واحد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف إصابة.

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