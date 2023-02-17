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"السديري" يستقبل قيادات شرطة الرياض ويبحث معهم التعاون المشترك

طالب بسرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه

استقبل وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، واللواء راشد بن زيد المهيني الذي انتهت فترة خدمته، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارة وشرطة المنطقة بما يضمن سرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه.

وكيل إمارة الرياض

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"السديري" يستقبل قيادات شرطة الرياض ويبحث معهم التعاون المشترك
سبق

استقبل وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، واللواء راشد بن زيد المهيني الذي انتهت فترة خدمته، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارة وشرطة المنطقة بما يضمن سرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:35 PM

"السديري" يستقبل قيادات شرطة الرياض ويبحث معهم التعاون المشترك

طالب بسرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، واللواء راشد بن زيد المهيني الذي انتهت فترة خدمته، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض المعيَّن حديثًا اللواء فهد بن خالد العتيبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارة وشرطة المنطقة بما يضمن سرعة واستدامة الإنجاز وفق توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه.

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