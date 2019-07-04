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"شرطة مكة" تطيح بشخصين حاولا سرقة أحد البنوك بمركز ظلم

أقرا بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر بابه الرئيس

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، باشرت بلاغاً بتاريخ 26 / 10 / 1440هـ، عن تعرض فرع أحد البنوك بمركز ظلم لمحاولة سرقة.

أضاف: وبمعاينة الموقع ورفع الآثار والأدلة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال- بتوفيق الله- عن تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان اثنان بالعقد الرابع من العمر، والقبض عليهما، حيث أقرا بقيامهما بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر الباب الرئيس بغرض السرقة، واستخدام مركبة قاما بسرقتها لهذا الغرض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.


وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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"شرطة مكة" تطيح بشخصين حاولا سرقة أحد البنوك بمركز ظلم
سبق

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، باشرت بلاغاً بتاريخ 26 / 10 / 1440هـ، عن تعرض فرع أحد البنوك بمركز ظلم لمحاولة سرقة.

أضاف: وبمعاينة الموقع ورفع الآثار والأدلة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال- بتوفيق الله- عن تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان اثنان بالعقد الرابع من العمر، والقبض عليهما، حيث أقرا بقيامهما بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر الباب الرئيس بغرض السرقة، واستخدام مركبة قاما بسرقتها لهذا الغرض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.


وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:11 AM

"شرطة مكة" تطيح بشخصين حاولا سرقة أحد البنوك بمركز ظلم

أقرا بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر بابه الرئيس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، باشرت بلاغاً بتاريخ 26 / 10 / 1440هـ، عن تعرض فرع أحد البنوك بمركز ظلم لمحاولة سرقة.

أضاف: وبمعاينة الموقع ورفع الآثار والأدلة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال- بتوفيق الله- عن تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان اثنان بالعقد الرابع من العمر، والقبض عليهما، حيث أقرا بقيامهما بخلع الباب الجانبي للبنك ومحاولة كسر الباب الرئيس بغرض السرقة، واستخدام مركبة قاما بسرقتها لهذا الغرض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.


وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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