ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

استعرضا خلال اللقاء أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، المبعوثَ الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء: الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.