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مستشار أمير مكة يتسلّم التقرير الأول لإدارة مكافحة المخدرات بجدة

تضمن معلومات عن عمليات قضايا التهريب والترويج والاستعمال

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، بمكتبه أمس الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد يوسف الثمالي.

وقام "الثمالي" بتسليم الأمير "سعود"، التقرير الأول عن أعمال ادارة مكافحة المخدرات بجدة خلال الربع الأول للعام 1443هـ .

وأشاد مستشار أمير منطقة مكة بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات بجدة على صعيد إحباط عمليات التهريب ومكافحة هذه السموم والآفات، مثمنًا دورهم في الحفاظ على شباب ومكتسبات الوطن.

وقد حمل التقرير تفاصيل أعمال مكافحة المخدرات والعمليات التي تم تنفيذها على مستوى عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشار أمير مكة يتسلّم التقرير الأول لإدارة مكافحة المخدرات بجدة
سبق

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، بمكتبه أمس الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد يوسف الثمالي.

وقام "الثمالي" بتسليم الأمير "سعود"، التقرير الأول عن أعمال ادارة مكافحة المخدرات بجدة خلال الربع الأول للعام 1443هـ .

وأشاد مستشار أمير منطقة مكة بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات بجدة على صعيد إحباط عمليات التهريب ومكافحة هذه السموم والآفات، مثمنًا دورهم في الحفاظ على شباب ومكتسبات الوطن.

وقد حمل التقرير تفاصيل أعمال مكافحة المخدرات والعمليات التي تم تنفيذها على مستوى عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
03:10 PM

مستشار أمير مكة يتسلّم التقرير الأول لإدارة مكافحة المخدرات بجدة

تضمن معلومات عن عمليات قضايا التهريب والترويج والاستعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، بمكتبه أمس الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد يوسف الثمالي.

وقام "الثمالي" بتسليم الأمير "سعود"، التقرير الأول عن أعمال ادارة مكافحة المخدرات بجدة خلال الربع الأول للعام 1443هـ .

وأشاد مستشار أمير منطقة مكة بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات بجدة على صعيد إحباط عمليات التهريب ومكافحة هذه السموم والآفات، مثمنًا دورهم في الحفاظ على شباب ومكتسبات الوطن.

وقد حمل التقرير تفاصيل أعمال مكافحة المخدرات والعمليات التي تم تنفيذها على مستوى عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.

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