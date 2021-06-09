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مصر والسودان تحذِّران إثيوبيا من مخاطر الملء الأحادي لسد النهضة

دعتا المجتمع الدولي إلى التدخُّل لدرئها

حذَّرت مصر والسودان اليوم الأربعاء إثيوبيا من المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.

ودعت الدولتان في بيان مشترك، بعد اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عُقد في الخرطوم، إلى تدخُّل نشط من قِبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكدت مصر والسودان أهمية تنسيق جهود البلدَيْن على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية؛ وذلك من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

وتركزت المشاورات على تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.

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مصر والسودان تحذِّران إثيوبيا من مخاطر الملء الأحادي لسد النهضة
سبق

حذَّرت مصر والسودان اليوم الأربعاء إثيوبيا من المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.

ودعت الدولتان في بيان مشترك، بعد اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عُقد في الخرطوم، إلى تدخُّل نشط من قِبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكدت مصر والسودان أهمية تنسيق جهود البلدَيْن على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية؛ وذلك من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

وتركزت المشاورات على تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
08:59 PM

مصر والسودان تحذِّران إثيوبيا من مخاطر الملء الأحادي لسد النهضة

دعتا المجتمع الدولي إلى التدخُّل لدرئها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّرت مصر والسودان اليوم الأربعاء إثيوبيا من المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.

ودعت الدولتان في بيان مشترك، بعد اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عُقد في الخرطوم، إلى تدخُّل نشط من قِبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكدت مصر والسودان أهمية تنسيق جهود البلدَيْن على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية؛ وذلك من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

وتركزت المشاورات على تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.

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