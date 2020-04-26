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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

ضمن الخطط الاستباقية.. استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنوّرة

تشمل الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

تواصل فرق التقصي الوبائي بصحة المدينة المنوّرة، جهودها في حملة المسح النشط؛ للكشف على مواقع سكن العمالة ضمن الخطط الاستباقية.

وأوضحت "صحة المدينة المنوّرة" أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه في الإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

فيروس كورونا الجديد المسح النشط المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن الخطط الاستباقية.. استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنوّرة
سبق

تواصل فرق التقصي الوبائي بصحة المدينة المنوّرة، جهودها في حملة المسح النشط؛ للكشف على مواقع سكن العمالة ضمن الخطط الاستباقية.

وأوضحت "صحة المدينة المنوّرة" أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه في الإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:29 AM

ضمن الخطط الاستباقية.. استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنوّرة

تشمل الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تواصل فرق التقصي الوبائي بصحة المدينة المنوّرة، جهودها في حملة المسح النشط؛ للكشف على مواقع سكن العمالة ضمن الخطط الاستباقية.

وأوضحت "صحة المدينة المنوّرة" أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه في الإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

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