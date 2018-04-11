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الاتحاد التونسي: الدوري لن يُلغى.. والألماني: سنعود في مايو

متابعة: قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنه لن يلغي منافسات الدوري هذا الموسم وسيستأنف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عندما توافق السلطات الحكومية.

وأضاف الاتحاد في بيان: قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عدم اعتماد إنهاء الموسم وعدم إيقاف النشاط بشكل نهائي واستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عند الإذن بذلك من السلطة العمومية وبالتالي مواصلة كل الجولات المتبقية.

ويتصدر الترجي حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 44 نقطة متقدماً بعشر نقاط على الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد 16 جولة.

من جانبه كشف تقرير إخباري، يوم الجمعة، أن مسؤولي كرة القدم الألمانية يتطلعون إلى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في التاسع من مايو المقبل، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية عبر موقعها على الإنترنت أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة يوم الخميس على أن استئناف المنافسات في التاسع من مايو هو الأرجح بدلاً من الثاني من مايو.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد التونسي: الدوري لن يُلغى.. والألماني: سنعود في مايو
سبق

متابعة: قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنه لن يلغي منافسات الدوري هذا الموسم وسيستأنف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عندما توافق السلطات الحكومية.

وأضاف الاتحاد في بيان: قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عدم اعتماد إنهاء الموسم وعدم إيقاف النشاط بشكل نهائي واستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عند الإذن بذلك من السلطة العمومية وبالتالي مواصلة كل الجولات المتبقية.

ويتصدر الترجي حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 44 نقطة متقدماً بعشر نقاط على الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد 16 جولة.

من جانبه كشف تقرير إخباري، يوم الجمعة، أن مسؤولي كرة القدم الألمانية يتطلعون إلى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في التاسع من مايو المقبل، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية عبر موقعها على الإنترنت أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة يوم الخميس على أن استئناف المنافسات في التاسع من مايو هو الأرجح بدلاً من الثاني من مايو.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
10:36 PM

الاتحاد التونسي: الدوري لن يُلغى.. والألماني: سنعود في مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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متابعة: قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنه لن يلغي منافسات الدوري هذا الموسم وسيستأنف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عندما توافق السلطات الحكومية.

وأضاف الاتحاد في بيان: قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عدم اعتماد إنهاء الموسم وعدم إيقاف النشاط بشكل نهائي واستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عند الإذن بذلك من السلطة العمومية وبالتالي مواصلة كل الجولات المتبقية.

ويتصدر الترجي حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 44 نقطة متقدماً بعشر نقاط على الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد 16 جولة.

من جانبه كشف تقرير إخباري، يوم الجمعة، أن مسؤولي كرة القدم الألمانية يتطلعون إلى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في التاسع من مايو المقبل، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية عبر موقعها على الإنترنت أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة يوم الخميس على أن استئناف المنافسات في التاسع من مايو هو الأرجح بدلاً من الثاني من مايو.

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