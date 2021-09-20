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محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد "العلواني"

نقل لذويه تعازي خادم الحرمين وولي العهد

أدى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة، وجموع غفيرة من المصلين، صلاةَ الميت على الشهيد علي بن حمود علواني بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع الراجحي بمحافظة بيش، والذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لذوي وأسرة الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي وأسرة الشهيد.
وأكد أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبل الشهيد في الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع محافظ بيش، عدد من المشايخ والأهالي والمسؤولين.

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محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد "العلواني"
سبق

أدى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة، وجموع غفيرة من المصلين، صلاةَ الميت على الشهيد علي بن حمود علواني بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع الراجحي بمحافظة بيش، والذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لذوي وأسرة الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي وأسرة الشهيد.
وأكد أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبل الشهيد في الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع محافظ بيش، عدد من المشايخ والأهالي والمسؤولين.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
05:13 PM

محافظ بيش يؤدي الصلاة على الشهيد "العلواني"

نقل لذويه تعازي خادم الحرمين وولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أدى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة، وجموع غفيرة من المصلين، صلاةَ الميت على الشهيد علي بن حمود علواني بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع الراجحي بمحافظة بيش، والذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لذوي وأسرة الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي وأسرة الشهيد.
وأكد أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبل الشهيد في الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع محافظ بيش، عدد من المشايخ والأهالي والمسؤولين.

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