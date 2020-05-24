"الحارثي" يعايد رجال الجوازات المشاركين بخطة منع التجول بمكة

أكد دورهم في تطبيق الأنظمة والتعليمات لمكافحة جائحة "كورونا"

عايد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، خلال زيارة ميدانية منسوبي جوازات المنطقة المشاركين في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة مكة المكرمة، وتهنئتهم بالعيد نيابة عن أمير مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة.

جاء ذلك خلال جولته على النقاط الميدانية المخصصة لتنفيذ ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول.

وقال اللواء الحارثي إن الجوازات تقوم بدورها اللازم في تطبيق الأنظمة والتعليمات لمكافحة جائحة "كورونا"، مؤكدًا أنه شاهد حرص جميع العاملين في النقاط الميدانية على نجاح الخطة الأمنية المعتمدة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مقدمًا شكره لجميع العاملين في أرض الميدان وحثهم على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.