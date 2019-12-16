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رسميًّا.. تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وإجراء تعديلات عليها

بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة

أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، عن تأجيل موعد تطبيق ‫لائحة الوظائف التعليمية، بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ؛ وذلك بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارتان أن التأجيل والتعديل على ‫لائحة الوظائف التعليمية، جاء بناءً على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

وبيّنت أن التعديلات التي أجريت بجهود من وزارة التعليم، اشتملت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى ‫لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وأكدت أن اللجان التنفيذية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، تُواصل استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف التعليمية؛ بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة.

وأشارت إلى أن ‫لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعتبر نقطة تحوّل مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تَضَمّنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل، وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز بناءً على الأداء.

الوظائف التعليمية وزارة الخدمة المدنية وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسميًّا.. تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وإجراء تعديلات عليها
سبق

أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، عن تأجيل موعد تطبيق ‫لائحة الوظائف التعليمية، بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ؛ وذلك بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارتان أن التأجيل والتعديل على ‫لائحة الوظائف التعليمية، جاء بناءً على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

وبيّنت أن التعديلات التي أجريت بجهود من وزارة التعليم، اشتملت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى ‫لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وأكدت أن اللجان التنفيذية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، تُواصل استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف التعليمية؛ بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة.

وأشارت إلى أن ‫لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعتبر نقطة تحوّل مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تَضَمّنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل، وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز بناءً على الأداء.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
01:46 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
02:37 PM

رسميًّا.. تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وإجراء تعديلات عليها

بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
11,925

أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، عن تأجيل موعد تطبيق ‫لائحة الوظائف التعليمية، بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ؛ وذلك بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارتان أن التأجيل والتعديل على ‫لائحة الوظائف التعليمية، جاء بناءً على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

وبيّنت أن التعديلات التي أجريت بجهود من وزارة التعليم، اشتملت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى ‫لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وأكدت أن اللجان التنفيذية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، تُواصل استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف التعليمية؛ بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة.

وأشارت إلى أن ‫لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة تعتبر نقطة تحوّل مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تَضَمّنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل، وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز بناءً على الأداء.

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