النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب كورونا.. إغلاق مسلخ بالمجاردة وإلغاء الحجوزات

البلدية دعت الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى

كشفت بلدية محافظة المجاردة، إلغاء الحجز الإلكتروني لاستقبال الأضاحي منذ أمس الأول، وإغلاق استقبالها في مسلخ البلدية.

وقالت: يرجع ذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وقد تم تطبيق البرتوكولات الصحية، وعزل المصابين، وفحص بقية العاملين.

ودعت البلدية الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بسبب كورونا.. إغلاق مسلخ بالمجاردة وإلغاء الحجوزات
سبق

كشفت بلدية محافظة المجاردة، إلغاء الحجز الإلكتروني لاستقبال الأضاحي منذ أمس الأول، وإغلاق استقبالها في مسلخ البلدية.

وقالت: يرجع ذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وقد تم تطبيق البرتوكولات الصحية، وعزل المصابين، وفحص بقية العاملين.

ودعت البلدية الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
05:06 PM

بسبب كورونا.. إغلاق مسلخ بالمجاردة وإلغاء الحجوزات

البلدية دعت الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
778

كشفت بلدية محافظة المجاردة، إلغاء الحجز الإلكتروني لاستقبال الأضاحي منذ أمس الأول، وإغلاق استقبالها في مسلخ البلدية.

وقالت: يرجع ذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وقد تم تطبيق البرتوكولات الصحية، وعزل المصابين، وفحص بقية العاملين.

ودعت البلدية الأهالي إلى الاستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة